Şeriat kadınların köleleştirilmesidir

Alevi Kadın Meclisi kuruluşunun da ilan edildiği 1. Kadın Konferansı’nda kadınlar, laiklik mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. SOL Parti Sözcüsü Başer, "Şeriat, kadınların köleleştirilmesidir" dedi.

Haber Merkezi

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriat' ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Şeriat, kız çocuklarının eğitimden dışlanması, kadınların köleleştirilmesidir" dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu bünyesinde kurulan Alevi Kadın Meclisi, kuruluşunun da ilan edildiği 1. Kadın Konferansı’nı Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Konferansta konuşan kadınlar laiklik mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir' diyerek şeriat düzenini toplumda meşrulaştırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Başer, "Oysa şeriat, İran'da başörtüsü nedeniyle katledilen Masha Amini'nin canını alandır. Şeriat, Afganistan'da yalnız sokağa çıktığı için boynu kesilen kız kardeşimizin kanıdır. Şeriat, kız çocuklarının eğitimden dışlanması, kadınların köleleştirilmesidir. Sokağı hilafet çağrıcılarına bırakmamak, aydınlık, eşitlik, özgürlük, laiklik savunucularının işgal etme zamanı. Tüm kadınlar mahallelerden, işyerlerinden akarak birleşelim. Bu hayat bizim" dedi.

SESİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN BİR ARADAYIZ

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, “Alevi kadınları adına kazanılmış bir cepheden olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kadın olmak zor, Alevi bir kadın olmak daha zor. Aleviliğin kadınla bir derdi yok ama Alevilerin kadınla bir derdi var. Bu kurumları gençleştirip kadınlaştırırsın önümüzdeki 30 yılı kurtarırız” dedi

LAİKLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Avrupa Alevi Kadınlar Birliği Leyla Solmaz, ise “Kadınların gücünü artırmak, sesimizi daha yükseltmek için bir aradayız. Gelecekte daha adil, daha eşit toplumun temellerini atacağız” diye ekledi.

Madımak Davası avukatı Şenal Sarıhan ise “Kadınların ayakların altına almaya çalışıldığı böyle bir dönemde bu konferansı yapmanız çok değerli. Biz biliyoruz ki laiklik özellikle kadınlar için bir güvencedir. Anayasa değiştirilmeye çalışılıyor, böyle bir dönemde başa şunu yazmamız gerekiyor; laiklikten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Birlikte durmanın öneminin altını çizen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, “Tarihimizin en cinsiyetçi meclisine sahibiz maalesef. Mecliste kadının fıtratına uygun işlerde çalışmasını isteyenler var, bu meclis ayrımcılığın artacağı bir meclis olacak. Laiklik büyük bir tehdit altında” diye konuştu.

Demokratik Alevi Dernekleri Eş Başkanı Kadriye Doğan da, “Yolun sahibi anadır. Yıllardır çözülmeyen iki sorundan kaynaklı şeriat anayasası ile karşı karşıya kaldık. Alevilerin ve Kürt halkının sorunları çözülmüyor. Barış anneleri barış olsun diye açlık grevindeler. Biz Alevi kadınlar yüksek sesle barışı istemeliyiz. Bu ülkenin sorunları barış ile çözülür. Barış olmadığı takdirde karşımıza şeriat anayasası çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Bütün kadın örgütleri olarak hepimizi ilgilendiren konu kadın cinayetleri. Yaşam hakkımız çokça elimizden alınıyor. Kadınlar sessiz kaldığı ve haklarını bilmedikleri için öldürülmüyor. Kadınlar günümüzde eşit olan haklardan eşit düzeyde yararlanmak için ölümleri pahasına mücadele ediyorlar. 2023 yılı içerisinde 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti” şeklinde konuştu.