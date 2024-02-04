SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer: Şeriat kadınların köleleştirilmesidir

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriat' ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Şeriat, kız çocuklarının eğitimden dışlanması, kadınların köleleştirilmesidir" dedi.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriat' ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu 1. Kadın Konferansı'nda konuşan İlknur Başer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir' diyerek şeriat düzenini toplumda meşrulaştırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Başer, şöyle devam etti: "Oysa şeriat, İran'da başörtüsü nedeniyle katledilen Masha Amini'nin canını alandır. Şeriat, Afganistan'da yalnız sokağa çıktığı için boynu kesilen kız kardeşimizin kanıdır. Şeriat, kız çocuklarının eğitimden dışlanması, kadınların köleleştirilmesidir."

SOL Parti Sözcüsü Başer, şunları ifade etti: "Sokağı hilafet çağrıcılarına bırakmamak, aydınlık, eşitlik, özgürlük, laiklik savunucularının işgal etme zamanı. Tüm kadınlar mahallelerden, işyerlerinden akarak birleşelim. Bu hayat bizim."

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, açıklamasında, "İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz."