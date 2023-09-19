İdare Mahkemesi'nden Galatasaray Meydanı kararı: Yasak başvurusu reddedildi

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya geldiği Galatasaray Meydanı’nın yasaklanması kararına karşı “yürütmeyi durdurma” talebiyle İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi. Karar,

Galatasaray Meydanı’nın Cumartesi Anneleri’ne yasaklanması kararına karşı “yürütmeyi durdurma” talebiyle İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedildi.

MA'da yer alan habere göre, 2018 yılında Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yapılan polis müdahalesi sonucu darp edilerek gözaltına alınan 46 kişi hakkında, 2011 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2020 yılında dava açılmıştı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi avukatlar ise polisin fiziki şiddetine maruz kalarak gözaltına alınan kayıp yakını Maside Ocak ve İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri için hem “kötü muamele yasağı” hem de “toplantı ve gösteri yürüyüşü”nün ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvurunun ardından AYM, “kötü muamele yasağı” yönünden ihlal kararı vermese de “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının” ihlal edildiğine ilişkin karar verdi. AYM’nin verdiği “ihlal” kararına rağmen Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemi bu kez Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “yasak” kararı gerekçe gösterilerek 24 haftadır engelleniyor. Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları her hafta gözaltına alınıyor.

AYM'nin verdiği “ihlal” kararının ardından, alanın yasaklanması kararına karşı “yürütmeyi durdurma” talebiyle İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Mahkeme, başvuruyu reddetti.

İHD’nin avukatlarından olan ve aynı zamanda kayıp yakını olan avukat Jiyan Tosun, Galatasaray Meydanı için verilen yasak kararını, hukuki süreçleri ve yaptıkları suç duyurusu başvurularına dair değerlendirmelerde bulundu. AYM’nin “ihlal” kararını Beyoğlu Kaymakamlığı’na gönderdiklerini belirten Tosun, “AYM kararına uyun” şeklinde sık sık kaymakamlığa gönderdikleri dilekçelerin yanıtsız kaldığını söyledi.

İstanbul Valiliği’nin “genel emir” kararına karşı geçen yıl İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde açtıkları “yürütmeyi durdurma” yönündeki dava taleplerinin iki hafta önce 2577 sayılı kanunun 27'nci maddesi koşullarının bir arada gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedildiğini belirten Tosun, yargı sürecinin itiraz üzerine İstinaf'ta halen devam ettiğini söyledi. Mahkemenin valiliğin “genel emirine” ilişkin ise bir karar vermediğini ifade eden Tosun, “Kolluk da buna istinaden her seferinde müdahale ediyor. Her hafta kolluk, Valiliğe bir yazı yazarak bu yasaklamayı talep ediyor ve kaymakamlıkta başka hiçbir gerekçe sunmadan emniyetin gönderdiği talep yazısının altına ‘olur’ şeklinde imza atarak yasaklama kararı veriyor” dedi.