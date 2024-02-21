İddia: Deprem bölgesindeki 90 bin 200 seçmen hiçbir yerde yok

Yöneticiliğini Mehmet Günal Ölçer’in yaptığı, ODTÜ’lü bir grubun oluşturduğu, gönüllülük esasına göre araştırma yapan ekibin verilerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'na teslim edilen seçmen listelerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadığını yazdı.

Serdaroğlu'nun listeyi teslim ettiği ve yöneticiliğini Mehmet Günal Ölçer’in yaptığı, ODTÜ’lü bir grubun oluşturduğu, gönüllülük esasına göre araştırma yapan ekibin verilerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadı.

Saygı Öztürk'e konuşan Ölçer, "Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var. Yani bunların hiçbir yerde kaydına ulaşamadık. Bu insanlar yok ve ortadan kaybolmuşlar. Kayıp seçmenleri 11 il için il il belirledik" diye konuştu.

Veri analizi yapan Mehmet Günal Ölçer, kayıp seçmenlerle ilgili, "Hatay’dan örneğin İstanbul’a kaydınızı aldırdıysanız kaydınızın Hatay’da gözüküyor olması lazım. Bu bizim de gösterdiğimiz listede Hatay’dan İstanbul’a giden kişi olarak gözüküyorsunuz. Ne oldu, sizin kaydınız İstanbul’a geçti. Bunda hiçbir açık, kafamızda soru işareti yok.

90 bin 200 kişinin listesini istenen yere resmi olmak şartıyla Doğru Parti olarak ve ben kişi olarak yapıp veririz. 90 bin 200 kişinin vatandaşlık numarasını veririz. Onlar da cevap versinler niye bu insanlar yokmuş. 25 Kasım 2022’de seçim kurulunun listesinde olmasına rağmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde neden seçmen değillermiş bunun cevabını verecek kişi ve yetkili makamlar biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Ölçer şunları söyledi:

"Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’ndan kesinleşmiş seçmen listelerini zimmet karşılığı teslim aldıktan sonra, 25 Kasım 2022 tarihli seçmen listesinde olan ancak 14 Mayıs 2023 tarihinde geçerli olan seçmen listesinde olmayanları isim isim tespit ettik. Ne için yaptık bu çalışmayı? Deprem bölgesindeki 11 il için yaptık. Bu insanlar yok. Peki bu insanlar nereye gitmiş olabilirler?

Türkiye’de başka bir ile gitmiş olabilirler. Bu sefer bu listeyi Türkiye’deki 80 ille bunu her il için tek tek yaptık. Her bir ildeki eksilen seçmenlerin diğer 80 ilde isimlerinin olup olmadığını araştırdık. Baktık ki bir kısmı gerçekten diğer illere gitmiş. Bir kısım insanlarımız da 80 ilden deprem bölgesindeki illere gelmiş. Bunları ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk.

Gördük ki çok sayıda seçmen yine eksik. O zaman ‘Bunlar yurtdışına çıkmış olabilirler’ diye değerlendirdik. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın seçmen listesi de bizde. 14 Mayıs 2023 tarihi itibariyle, bunların bir kısmını da yurtdışında bulduk.

"TEK TEK LİSTELEDİK"

11 il için yaptığımız çalışmada bütün seçmenleri tek tek listeledik. Örneğin seçmen Hatay’dan kalkmış yurtiçinde başka ile gitmiş. Ya da Hatay’dan kalkmış yurtdışına gitmiş. Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir yerde Hatay’dan gelmiş seçmenleri tek tek irdeledik. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var. Yani bunların hiçbir yerde kaydına ulaşamadık. Bu insanlar yok ve ortadan kaybolmuşlar. Kayıp seçmenleri 11 il için il il belirledik. Kayıp seçmenleri isim isim bütün bilgileriyle ortaya koyduk. Her ilin bilançosunu bilimsel çalışmayla sonuçlandırdık ve Rifat Bey’den bu listeleri zimmetli aldığımız için kendisine sonuçları da zimmet karşılığı teslim ettik.

İŞTE BİR ÖRNEK

Adana’da 25 Kasım’da açıklanan seçmen sayısı 1 milyon 593 bin 108’di. İlk kez seçmen olan 16 bin 638 kişiyi de bu listeye eklemiştik. Adana’ya başka illerden gelenler oldu. 50 bin 152 kişi de başka illere gitti. Bunların sayısını da listelere göre 30 bin 699 kişi. Bunları seçmen sayısından düşüyoruz. Adana’dan yurtdışına giden 5 bin 451 kişi var. Adana’da iki liste arasında 11 bin 89 kişi de yaşamını yitirmiş. 14 Mayıs 2023 tarihli seçmen listesinde Adana için açıklanan seçmen sayısı 1 milyon 612 bin 659 kişi. Birinci listede yer alıp da ikinci listede olmayan 90 bin 200 kişiyi isim isim, vatandaşlık numaralarıyla biliyoruz. Kişisel verilerin korunması yasası gereğince vatandaşlık numarasının tamamını yazmayıp ortadaki rakamların bir kısmını yıldızla ifade ettik. Resmi her makama çalışmalarımızı ayrıntılı olarak anlatır, bulgulara nasıl ulaşıldığını uygulamalı olarak gösteririz. Bütün kayıp seçmen listeleri yaklaşık bin 800 sayfa tutuyor.”

“90 bin seçmen kayıpsa, Türkiye’de 3 yetişkine 1 tane çocuk düşüyor. Bu Türkiye ortalaması. Ama İzmir’e, Batı illerimize geldiğimizde ara ara 4 yetişkine 1 çocuk oluyor. Doğu’ya gittiğiniz zaman nüfusumuzun daha genç olduğunu görürüz. Orada 2,5 yetişkine 1 çocuk düşüyor. 11 ilde depremde kaç çocuk ölmüştür yaklaşımında bulunmak için söylüyorum: 3’e 1 olarak kabul edersek 90 bin tane seçmen öldüyse buna karşılık 30 bin tane çocuk ölmüş olmalı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin toplamı da 120 bin yapar. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıkladı. Bir gün sonra İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sayının 53 bin 537 kişi olduğunu belirtti. Sonra bunu önceki depremlerde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı diye düzeltmeye çalıştı.”

"CEVAP VERSİNLER"

“Kayıp seçmenlerle ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hatay’dan örneğin İstanbul’a kaydınızı aldırdıysanız kaydınızın Hatay’da gözüküyor olması lazım. Bu bizim de gösterdiğimiz listede Hatay’dan İstanbul’a giden kişi olarak gözüküyorsunuz. Ne oldu, sizin kaydınız İstanbul’a geçti. Bunda hiçbir açık, kafamızda soru işareti yok. 90 bin 200 kişinin listesini istenen yere resmi olmak şartıyla Doğru Parti olarak ve ben kişi olarak yapıp veririz. 90 bin 200 kişinin vatandaşlık numarasını veririz. Onlar da cevap versinler niye bu insanlar yokmuş. 25 Kasım 2022’de seçim kurulunun listesinde olmasına rağmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde neden seçmen değillermiş bunun cevabını verecek kişi ve yetkili makamlar biz değiliz.”