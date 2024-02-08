İddia: Erdoğan İstanbul için YRP ile yeniden görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçime kendi adayları ile girme kararı alan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşeceği iddia edildi. Görüşmenin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığından çekilmesinin ardından gündeme geldiği öne sürüldü.

Yerel seçime günler kala eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylağından çekilmesini duyurmasının ardından parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre, AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki yerel seçim görüşmelerinin tıkanmasının ardından Fatih Erbakan, seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.

Ancak özellikle İstanbul’da oluşan yeni dengelerin ardından kulislerde, Erdoğan ile Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceği iddiası konuşulmaya başlandı. YRP kulislerinde olası bir görüşmenin 10 Şubat’taki aday tanıtım toplantısından önce gerçekleşebileceği iddiaları konuşuldu.

SON GÖRÜŞMEDE 'İTTİFAK' ÇIKMADI

AKP ile YRP arasında bugüne kadar birçok görüşme oldu. İki parti, her görüşmenin ardından, yeniden bir araya gelmek konusunda mutabık kaldılar. Bir sonraki görüşmenin tarihini de AKP belirledi. Yapılan son görüşmede de AKP tarafından Yeniden Refah’ın beklentilerinin karşılanamaz olduğu belirtilince görüşmeler sonlandı.

Bu süreçte YRP’nin AKP’den vereceği destek karşılığında iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği, AKP’nin ise karşılığında sadece belediye meclis üyeliği teklifini getirdiği anlaşıldı.

YRP BÜYÜKŞEHİR İSTEĞİNDNE VAZGEÇMEDİ

Süreç içerisinde AKP’nin bazı il ve ilçe belediyelerinin masaya gelebileceğini bildirdiği ancak YRP’nin büyükşehir isteğinden vazgeçmediği kulislere yansıdı.

AKP’nin son olarak yaptığı, “Size ilçe belediye başkanlığı ve farklı yerlerde belediye meclis üyeliği verelim” teklifinin de YRP tarafından geri çevrildiği belirtildi. AKP’de, YRP’nin tavrı için “CHP’nin altılı masada yer alan DEVA ve Gelecek Partisi ile kurduğu ilişkiye benzer bir ilişki kurmak istiyorlar” değerlendirmesi yapıldı. Bunun üzerine görüşmeler tıkandı.