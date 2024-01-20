İddia: İYİ Parti Ankara için "tanınmış kadın" arıyor

Yerel seçime kısa bir süre kala partilerin aday belirleme süreci devam ederken İYİ Parti'nin ABB için “tanınmış bir kadın" arayışına girdiği iddia edildi. İstanbul’da ise “iddialı” aday peşinde olduğu konuşulduğu öne sürüldü.

İYİ Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için "tanınmış kadın" aradığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, tüm adaylarını şubat ayında belirleyerek aday tanıtım toplantısı yapmayı planlayan İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’a hâlâ aday bulamıyor.

İYİ Parti yönetimi, belediye kazanmaktan oy oranlarını yükseltecek “iddialı” adaylar arıyor. Bu iller için milletvekili veya İYİ Parti’nin içinden bir isim düşünülmüyor.

PARTİ YÖNETİMİ KADIN ADAY İSTİYOR

Ankara’da büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok’un karşısına “ülkücü” aday üzerine çalışan parti yönetimi, bu formülden vazgeçti.

Partililer; Ankara için her kesimden oy alabilecek, radikal bir siyasi görüşü olmayan, Türkiye’nin tanıdığı bir isim üzerine çalışıyor. Parti yönetimi, Ankara adayının “kadın” olmasını da istiyor. Ayrıca, partinin yerel seçimlerde “başarısız” olacağından endişelenen kurmayların da fikri değişmiş durumda.

"CHP'NİN DEM PARTİ İLE YAKINLIĞI OY ORANIMIZI YÜKSELTEBİLİR"

Partiden üst düzey bir yetkili, “İYİ Parti sürpriz yapabilir. CHP'nin DEM Parti ile yakınlığı ve çıkardığı kötü adaylar, oyumuzu yükseltebilir. Eğer oy oranımız yükselirse 2028’de kesin iktidarız” değerlendir-mesinde bulundu.