İddia: 'Palalı Sabri'yi öldürenler, eski ortağının çalışanlarıydı

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin vuran kişilerin, eski ortağının çalışanları olduğu iddia ediliyor.

Gezi Parkı Direnişi'nde eylemcilere palayla saldırdığı için "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Çelebi'yi vuran kişilerin, eski ortağı C. K.'nin çalışanları olduğu kaydediliyor.

Habere göre C. K., Gezi eylemleri sürecinde göstericilere saldıran Çelebi'nin Taksim'deki işyerinde ortaktı. C. K.'nin kardeşi Şeyhmus K. de Çelebi ile birlikte yargılanmıştı. Dün geceki saldırı sonrası C. K.'nin çalışanlarının, işyerini kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtiliyor.

'FUHUŞ HATTI' NEDENİYLE 248 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedilmişti.

İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyordu. Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Hakkında Interpol arama kararı bulunan Çelebi, yargılandığı davadan beraat edince Türkiye'ye dönmüştü.