İddia: Selahattin Demirtaş, İstanbul seçimleri için devreye girebilir

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul için devreye girebileceği öne sürüldü.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul için devreye girebileceği öne sürüldü.

Medyascope‘tan Ferit Aslan’ın haberine göre Demirtaş, seçimlere iki-üç gün kala sosyal medya hesabından açıklama yayımlayabilir ya da demeç vererek devreye girebilir.

DEMİRTAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Demirtaş, 2023 Genel Seçimleri’nin hemen ardından aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıklamış ardından da vazgeçtiğini duyurmuştu.

Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" demişti.

Selahattin Demirtaş da yaptığı açıklamada, "Başak Hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin. Halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına isminin geçmesiyle ortaya atılan AKP ile iş birliği iddialarına tepki göstererek "Şu son yirmi günde yaşanan tartışmalara bile bakarak maalesef ki şu tespiti rahatlıkla yapabiliriz; Türkiye'de artık siyaset değil 'tüccarlık' yapılıyor" demişti. Demirtaş, tüm partilerin birbirleriyle görüşmesi gerektiğine de vurgu yapmıştı.