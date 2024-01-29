'İdmana başladı': Turgut Altınok’tan 204 milyon TL’lik arazi ihalesi

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok’un başkanlık görevinin sürdüğü Keçiören’de belediye ait arazi, seçimlere iki ay kala 204 milyon 566 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

AKP ve MHP ittifakıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday gösterilen Keçirören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’un seçime günler kala arazi satışına gitti. Politik Yol’un haberine göre Altınok’un hala görevde olduğu belediyeye ait arazi tartışmalı şekilde satışa çıkarıldı.

İlçenin Sancaktepe Mahallesi’ndeki 12.7 dönüm arazi için ihaleye çıkıldı. Mahalledeki en büyük yeşil alan Nursultan Nazarbayev Parkı’nın yanı başında bulunan arazi için 204 milyon 566 bin TL muhammen bedel belirlendi.

31 Mart’taki yer seçimlere iki ay kalmışken ihale için de 22 Şubat günü belirlendi.

204 milyon TL bedelle satışa çıkarılacak arazinin yeşil alan bölgesinde olmasına rağmen hangi amaçla kullanılacağı ve bu bedeldeki bir arsanın kim tarafından satın alınacağı da şimdiden merak konusu.