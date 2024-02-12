İDO Yunan adaları ücretleri: İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları

Türk vatandaşlarına Yunan adalarında gerçekleşen kapı vizesi uygulamasına geri dönülmesiyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Yurttaşlar İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot seferlerinin açıklanmasının ardından İDO Yunan adaları ücretleri, İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları araştırmasına başladı. Peki, İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları ne kadar? İşte İDO Yunan adaları ücretleri!

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan normalleşme ile birlikte Yunan adalarında Türk vatandaşlarına uygulanan "Kapıda Vize" uygulamasına geri dönülmesiyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 6 Nisan’dan itibaren Seferihisar ve Kuşadası üzerinden Yunanistan’ın Samos Adası’na seferler başlatacağını duyurdu. İzmir Seferihisar’dan ve Aydın Kuşadası’ndan Samos'a olacak feribot seferleri haberi sonrası yurttaşlar İDO Yunan adaları ücretleri araştırması yapmaya başladı. İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları İDO'nun resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. Peki, İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları ne kadar? İşte İDO Yunan adaları ücretleri!

İDO Yunan adaları ücretleri

İDO Yunan adaları ücretleri açıklandı. Yunanistan'ın Samos Adası'na İzmir Seferihisar’dan ve Aydın Kuşadası’ndan seferler düzenleyeceğini açıklayan İDO İzmir Seferihisar çıkışlı seferleri için aynı gün gidiş-dönüş 35 euro, farklı günlerde gidiş-dönüş bilet için 49 euro, Aydın Kuşadası çıkışlı aynı gün gidiş-dönüş seferler içinse 41 euro farklı gün gidiş dönüş için 52 euro ücret tarifesi uygulayacak. Detaylı ücret tarifelerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İDO Kuşadası, Seferihisar Samos feribot fiyatları

İDO Samos İzmir, Kuşadası feribot fiyatları şu şekilde:

Seferihisar Samos feribot fiyatları

Seferihisar Samos Tek Yön: 30 EURO

Seferihisar Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş: 35 EURO

Seferihisar Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş: 49 EURO

Seferihisar Samos Tek Yön (0-6 Yaş): 5 EURO

Seferihisar Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş (0-6 Yaş): 5 EURO

Seferihisar Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş (0-6 Yaş): 5 EURO

Seferihisar Samos Tek Yön (6-12 Yaş): 15 EURO

Seferihisar Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş (6-12 Yaş): 17.5 EURO

Seferihisar Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş (6-12 Yaş): 24.5 EURO

Kuşadası Samos feribot fiyatları

Kuşadası Samos Tek Yön: 35 EURO

Kuşadası Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş: 41 EURO

Kuşadası Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş: 52 EURO

Kuşadası Samos Tek Yön (0-6 Yaş): ÜCRETSİZ

Kuşadası Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş (0-6 Yaş): ÜCRETSİZ

Kuşadası Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş (0-6 Yaş): ÜCRETSİZ

Kuşadası Samos Tek Yön (6-12 Yaş): 21 EURO

Kuşadası Samos Aynı Gün Gidiş Dönüş (6-12 Yaş): 31 EURO

Kuşadası Samos Farklı Gün Gidiş Dönüş (6-12 Yaş): 42 EURO

İDO Yunan adaları sefer tarihleri

Seferihisar-Samos seferleri 6 Nisan'dan itibaren haftada ortalama 4 gün, Ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos seferleri ise 15 Haziran’a kadar haftada ortalama 4 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

İDO Yunan adaları sefer saatleri

Seferihisar ve Kuşadası'ndan gerçekleşecek Yunanistan'ın Samos adasına dönük seferler sabah saatlerinde gidiş akşam saatlerinden dönüş şeklinde gerçekleşecek. İDO Yunan adaları sefer saatleri şu şekilde:

Seferihisar Samos: 08.30

Samos Seferihisar: 17.00

Kuşadası Samos: 08.30

Samos Kuşadası: 18.00

Kuşadası Samos arası kaç saat?

Kuşadası Samos seferleri hava ve deniz koşullarına bağlı olarak ortalama 30 dakika sürmektedir. İki liman arasındaki mesafe ise 19 deniz milidir.

Seferihisar Samos arası kaç saat?

Seferihisar Samos seferleri hava ve deniz koşullarına bağlı olarak ortalama 1 saat sürmektedir. İki liman arasındaki mesafe ise 30 deniz milidir.

İDO Yunan adaları bileti nereden alınır?

İDO Yunan adaları bileti Seferihisar Sığacık Teos Marina ve Kuşadası Ege Port içerisindeki İDO satış ofisinden ve egeadalari.ido.com.tr internet adresi üzerinden alınabilir.

Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Yunan adalarında geçerli olan kapı vizesi ücreti 60 € şeklinde.

Kapı vizesi için gerekli evraklar neler?

Kapı vizesi için gerekli evraklar listesi şu şekilde: