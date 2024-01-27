İETT’de 2023'teki ihalelerin yüzde 99,5’i açık yapıldı

İBB’ye bağlı İETT, 2023 yılında yapılan ihalelerin toplam tutarının yüzde 99,5’ini açık ihale yöntemi ile gerçekleştirdi. Bu rakam 2019 yılında yüzde 74 seviyesindeydi.

Güncel 27.01.2024 16:28 Giriş: 27.01.2024 16:28

Güncelleme: 27.01.2024 16:34 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İETT, 2023 yılında 120 farklı ihale ve doğrudan temin gerçekleştirdi. 8,6 milyar TL tutarındaki bu işlemlerin yüzde 99,5’i, tüm isteklilerin katılabileceği şekilde gerçekleştirildi. 2019 yılında ise bu rakam yüzde 74 seviyesinde idi. İETT yılda yaklaşık 29 milyar TL’lik bir bütçeyi yönetiyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında 'vaat' polemiği