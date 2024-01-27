Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında 'vaat' polemiği

AKP iktidar ve ortağı MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'yi ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, seçim vaatleri üzerinden kendisini eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt veren Kurum, İBB Başkanı'nı yarı zamanlı belediyecilik yapmakla suçladı. Kurum, "Yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Kağıthane ziyaretinde katıldığı bir programda konuşan Kurum, kendisini seçim vaatleri üzerinden eleştiren İmamoğlu'nu yarı zamanlı belediyecilik yapmakla suçladı.

Kurum, şu ifadeleri kullandı.

"İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda, İstanbul'un gerçek dertlerine gerçek sorunlarına ve taleplerine odaklanmaya çalıştık. Şimdi biz bu projeleri açıkladık, projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki; bu projeler 'Kopyala-Yapıştır projeleri, bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız, inceleyeceğiz' diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki, yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir."

Kurum, seçmenin gerekli cevabı 31 Mart'ta vereceğini söyledi. Kurum, "İstanbul'un geleceği bizim yani dertli, hizmet odaklı AK Parti Belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı Belediyeciliğinin hedefi dedik" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın test sürüşüne katılmış, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un açıkladığı vaatlerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Büyük bir kısmının kes, kopyala, yapıştır gibi olması ilginç. Biz neticede 5 yılı bile dolmamış bir yönetimken bu şehri 20 yıla yakın yönetmiş bir anlayışın bugün bizim projelerimiz üzerinden proje açıklamak zorunda kalması ve İstanbul’a çağ atlatacak diye söyledikleri Kanal İstanbul’u hiç ağzına bile almaması bugün baktığımızda yine halkı aldatmaya yönelik bir yolculuğu tarifliyor" diye konuşmuştu.

İmamoğlu, Kurum’un taksi sorununu sayıyı artırarak çözmek istemesinin hatırlatılması üzerine de "Gerçekten trajikomik. Bir sorun iki-üç yıldır vardır anlarım. İstanbul’un taksi sorunu en son, en çok düşünen ve gündeme getiren biziz" ifadelerini kullanmıştı.