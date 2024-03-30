İftar saatini beklerken balkondan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken dengesini kaybederek 2. katın balkonundan düşen adam yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken dengesini kaybederek 2. katın balkonundan düşen adam yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2. katında balkona çıkarak iftar saatini bekleyen Rasim C. (52) bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.