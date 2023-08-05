Iğdır’da sevk için TIR'da bekletilen 40 hayvan havasızlıktan öldü

Iğdır’dan Şanlıurfa’ya satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan 40 tanesi, sevk için gerekli belgelerin alınması sırasında bekletildiği TIR'da havasızlık nedeniyle öldü.

Iğdır’da, satışı yapılan küçükbaş hayvanlar, sevkinde gerekli olan belgelerin alınması için yüklendiği TIR'da uzun süre beklemesi sonucu havasızlıktan öldü.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’dan Iğdır’a küçükbaş hayvan almak için gelen tüccarlar şehirde bir vatandaştan iki TIR'ı dolduracak sayıda hayvan aldı.

Hayvan sahibi ve tüccarlar hayvanların yüklemesini yaptıktan sonra hayvanların şehir dışına sevkinde gerekli belgeleri almak için hayvanların yüklü olduğu TIR ile beraber Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü önüne gitti.

İddiaya göre hayvan sahibi ve tüccarlar burada uzun süre belgelerin hazırlanmasını bekledi. Hayvanların branda kaplamalı TIR'da sıcaktan dolayı sıkıntı yaşadığını belirten hayvan sahipleri yetkililerden işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

50 DERECE SICAKTA BEKLETİLDİLER

İddiaya göre uzun süre içi elli derece sıcaklığı bulan TIR'da bekleyen hayvanlardan 40 tanesi öldü.

Hayvan sahibi ve tüccarlar durumu fark edince bütün hayvanları TIR'dan indirdi. Durumu gören hayvan sahibi, tüccarlar ve çevredeki yurttaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Birçok hayvanın ise sıcaktan dolayı bitkin düştüğü belirlendi.