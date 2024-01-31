İhaleler aynı adrese

Mustafa BİLDİRCİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ihalelerini kurucusu olduğu GES Ajans ile toplayan AKP’li Gökhan Meriç’in, belediyeden bu kez de kurucusu olduğu bir başka şirket aracılığıyla ihale aldığı ortaya çıktı.

Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 Ocak’ta, “Yarıyıl Tatil Etkinlikleri İçin Organizasyon Hizmeti” ihalesi düzenledi. İhale, belli parasal limite kadar olan ihalelerin pazarlık yöntemiyle verilmesini sağlayan 21/f yöntemiyle gerçekleştirildi. İhaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 25 Ocak’ta nihai kararını açıkladı. İhale kapsamında “Güzel Sanatlar Tanıtım Organizasyon” isimli şirketle 1 milyon 353 bin 500 TL’lik anlaşma yapıldı.

Ülkenin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yarıyıl etkinlikleri organizasyonuna yönelik ihalesini alan şirketin sahibi, uzun yıllar AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gökhan Meriç.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 1,3 milyon TL’lik ihale ile birlikte Meriç’e ait şirketlerin kentteki yerel yönetimlerden aldığı ihalelerin toplam bedeli 35 milyon TL'yi aştı. Sahibi olduğu GES Ajans ile kentten toplam 6,2 milyon TL’lik ihale toplayan Meriç'in, “Güzel Sanatlar” isimli şirket üzerinden aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 31,7 milyon TL olarak hesaplandı.

MİLYONLUK İHALELER

Meriç'in şirketlerinin ihale aldığı kamu idareleri ve ihale bedelleri ise şöyle:

Körfez Belediye Başkanlığı: 29 milyon 871 bin 860 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 5 milyon 213 bin 553 TL

Belde A.Ş. (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki): 108 bin 500 TL

Kartepe Belediye Başkanlığı: 535 bin 528 TL