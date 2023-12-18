İHD ve TİHV’den İnsan Hakları Nöbeti

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla dernek binasında “İnsan Hakları Nöbeti” eylemini gerçekleştirdi. Eylemde, “İnsan hakları, ifade özgürlüğü, demokrasi, barış, hemen şimdi” pankartı ile “Roboski Katliamı’nı unutmayacağız, insanlık onuru işkenceyi yenecek”, “Sivil toplum susturulamaz” dövizleri asıldı. İHD ve TİHV yöneticileri ile üyelerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve hasta tutsakların durumuna değinilerek, açlık grevlerine dikkat çekildi.

Eylemde ilk olarak konuşan TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, "İnsan haklarını görünür kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.