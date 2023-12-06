Tanhan’ı bile bile ölüme gönderdiler

Haber Merkezi

Tahliye edildikten 29 gün sonra hayatını kaybeden Cemal Tanhan hakkında İHD’den yapılan açıklamada “Hasta mahpuslar acilen tahliye edilmeli’’ denildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi ağır hastalıklarına rağmen ancak felç geçirince tahliye edilen ve hastanede yaşamını yitiren Tanhan’a ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada ‘‘Ölümün kıyısına geldiğinde verilen infaz erteleme kararı; yaşam hakkının ihlal edildiği gerçeğini değiştirmeyecek.” denildi.