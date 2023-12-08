İhracat yasakları fiyatları yükseltti

Ekonomi Servisi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaların iç piyasada fiyatların düşmesini sağlamadığı gibi fiyatları yüzde 30 artırdığını açıkladı. Birlik başkanı “Zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar bir an önce kaldırılmalı” dedi.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması ve Zeytin ve Zeytinyağı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, Türkiye’nin 2022/23 sezonuna 50 bin ton zeytinyağı stokuyla girdiğini, rekoltenin 380 bin ton olarak hesaplandığını, Afrin’den gelen 50 bin ton zeytinyağı dikkate alındığında 480 bin ton düzeyinde zeytinyağına ulaşıldığını söyledi. Er ayrıca 160 bin ton iç tüketim ve 150 bin ton ihracat olduğunun, yeni sezona 170 bin ton stok fazlasıyla girildiğinin, 2023/24 sezonunda 179 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Er, “Türkiye’nin zeytinyağı arzında panik olmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Fiyatlarda kısıtlama uygulamasından bu yana yaklaşık yüzde 30 civarında artış gösterdi" dedi. Er, "İhraç edilemediği için depolarda bekletilen zeytinyağları ise, sıcak hava ve olumsuz depolama koşulları nedeniyle bozulmaya maruz kaldı, asidite ve diğer kıymetli spektler zarar gördü, yüksek kaliteli sızma yağlar rafinajlık yağlara dönüştü ve bu da yüzde 30’luk bir değer kaybına neden oldu. Söz konusu kısıtlama uygulaması hem iç piyasada hem de ihracatta hiçbir olumlu sonuç doğurmadı” diye konuştu.