İki aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin iki adayı eşit oy aldı. Muhtar kura ile belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

Yerel Seçim 2024 01.04.2024 09:33 Giriş: 01.04.2024 09:33

Güncelleme: 01.04.2024 09:40 Kaynak: DHA

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