İki antikahramandan günümüz Türkiye’si

Melih Günaydın’dan gerçek ile tahayyül arasında kehanet gibi bir polisiye: "Buzlar Çözülünce". Günaydın, geniş bir perspektifte iki antikahramanın bakış açısından günümüz Türkiye’sini mercek altına alıyor.

Fatma AKTAŞ

İlk romanı Sürgün Avı’yla 2020 Kayıp Rıhtım Yılın En’lerinde Yılın En İyi Yerli Polisiyesi seçilen, aynı sene Kristal Kelepçe Ödülleri’nde finalist olan Günaydın, iki antikahramanın bakış açısından günümüz Türkiye’sini mercek altına alıyor. Bu merceğin odağında pek çok kritik ve güncel mesele var: Göçmen sorunu, çocuk istismarı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, dijital dünyanın yakın dönem riskleri ve metaverse… Özellikle son günlerde tekrar gündeme gelen ve global anlamda yankı uyandıran “çocuk istismarı” meselesi adeta bir kehanet gibi romanın merkezinde.

Buzlar Çözülünce Melih Günaydın Düşbaz, 2024

Kitabın adındaki buz ifadesi romanın fiziki iklimini ve içerikte çizdiğin temanın atmosferini veriyor. Buzlar çözülüyor ve bahar geliyor mu?

Olayın genel atmosferini yansıtmasının yanı sıra isim, metaforik anlamda da örtbas edilmeye, dondurulmaya çalışılan kirli sırları temsil ediyor. Çözülmeyle birlikte değişim, aydınlanma ve özgürleşme başlıyor diyebiliriz. Daha mikro ölçekte düşünürsek; karakterlerim Ali ve Defne’nin de iç dünyalarında dondurup rafa kaldırdıkları hisler ve anılar da çözülüyor. Baharın gelişi, bu değişim ve dönüşümün kalıcılaşmasıyla da geliyor diyebilirim.

Kitabın ana teması olarak tek bir suçtan bahsedemeyiz. Tercihinin sebebi ve bu suçlarla mücadele etme süreçleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tek bir suçtan bahsedip onu etraflıca anlatmak da bir seçenek olabilirdi, hatta bununla ilgili geliştirici bir eleştiri de aldım. Fakat benim için ülke olay yerine dönmüşken birbiriyle mutlaka bağlantısı olan çocuk istismarı, refakatsiz sığınmacıların kimsesizliği, travestilerin ötekileştirilmesi gibi suçun sadece bireysel bir eylem değil sınıfsal, ekonomik ve politik bir eylem olduğunu aktarmak önceliğimdi. Keza inanılmaz bir hızla büyüyen dijital evren ve bu evrenin yeni konumu. Mücadele insanlarını çok çaresiz bırakan bir nokta bu çünkü gerek Buzlar Çözülünce’de gerekse Epstein vakasında da görüldüğü gibi sapık ruhlar toplumun en alt kademesinden en umulmadık katmanlarına kadar sızmışlar. Kontrolsüz güçleri ve mutlak hâkimiyetleri var. Bununla baş etmek için toplumun farkındalığını artırıp bilinçlendirmek gerek. Belki de burada edebiyatın toplumsal sorunları açığa çıkarmada öncü olma gibi bir amacını güdebiliriz.

Çocuk istismarının geçmişi eskiye dayanıyor. İlk ayyuka çıktığı nokta, Pizzagate skandalıydı. Kitabınızda teknoloji ile bu konuyu ilişkilendirirken nereden yola çıktınız?

Bu zamana dek röportajlarımın tamamında romanımın spekülatif bir yönü olduğundan bahsettim. Pizzagate bunların başında gelenlerden ve gönderme yaptıklarımdan biri, politik ve siyasi çevrelerdeyse en yankı bulanıydı. Daha sonra Wayfair gibi bir ticaret sitesinde DarkWeb’e bile gerek kalmadan bu ticaretin nasıl yürütüldüğü gündeme geldi. Sonraysa Epstein vakası ve çifti gündemimize girdi. Burada tehlikeli bir durum var çünkü istismar sulandırılamayacak bir konu, dolayısıyla bu spekülatif olaylara yaklaşırken dikkatli olmalıyız. Bu örgütlerin dönemin teknolojisiyle nasıl ilerlediğini, kendilerini bu teknolojilere nasıl entegre ettirebileceklerini sezebilmek açısından bu haberleri dikkatli okumak çok değerli. Fakat iyi araştırılmadan ve ispatlanmadan bize sunulan gerçekdışı gündemlere takılıp kalmak da çocuk istismarının ciddiyetini azaltabilir. Fakat Epstein çifti için bu durum geçerli değil, en azından bütüne bakınca değil.

Türkiye’den kaçırılan çocuklar mevzusu nereye gidecek? Kitabınızda, Türkiye'deki istismar vakalarına dikkat çekiyorsunuz; çizdiğiniz perspektifte global düzeydeki “buzulların” tablosuna ulaşmak mümkün mü?

Bu konuya dikkatli yaklaşmalıyız. Epstein vakasında Türkiye’den kaçırılan çocukların olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt yok. Bir Türkiyeli kadından bahsediliyor, ismi medyada çokça geçti ama mahkeme kadını korumak için haklı olarak gizlemeye çalışıyor. Fakat buradaki en önemli nokta, Epstein’in pilotuna Türkiye uçuşları hakkında soru yöneltilmesi. Demek ki Amerikan mahkemesinin bu topraklarda şüpheleri mevcut. Dikkatli okumamız lazım. İngiltere’de son senelerde reşit olmayan refakatsiz sığınmacıların barındırıldığı otellerden 136 refakatsiz çocuk kaybolmuş. Bu merkezde çalışanlar ya da oraya komşu olanlar, gençlerin sokakta kaçırılıp lüks arabalara bindirildiğinden bahsetmiş. Reşit olmayan çocukların fuhuşa nasıl sürüklendiği konusunda ifadeler de mevcut. Denetimin üst düzey olduğu İngiltere’de durum böyleyken ne yazık ki kontrollerin zayıf olduğu ülkemizde, kriz anlarını pusuda bekleyen bir örgüt için Türkiye açık bir pazar. Bunu başka suçlarda anbean görüyoruz; uyuşturucu, suikastçılar… O yüzden mahkemenin işaret ettiği global anlamdaki bu suç ağının Türkiye ayağına devlet erkleri mutlaka mercek tutmalı, geri kalmamalı. Sonuç beklediğimizden de ağır olabilir.

İstismar vakalarında güncel siyasi otoritelere herhangi bir girişim henüz görünmüyor. Kitabınızda ise yürütülen soruşturmanın ucu yerel siyasilere kadar uzanıyordu. Bu bağlamda, Epstein vakasının özellikle globalde varabileceği en uç noktaya dair neler düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin adı geçtiği andan itibaren spekülasyonlara mahal vermeden olaya dahil olmalıydık. Şimdi herkes araştırmadan, derine inmeden karalamaya başladı bile. Söylediğim gibi; bu ve benzeri sulandırma çabalarının hemen önüne geçip davayı yerinden takip etmeliyiz. Muhatap olduğumuz her yerde mahkemeyle işbirliği içinde olmalıyız, ama bu topraklarda mümkün mü? Çok zor. Uyuşturucu ve fuhuş baronları devlet erkleriyle birlikte poz vermesine rağmen kılını kıpırdatamayan bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu yüzden bizlere çok iş düşüyor, yani sanatçılara ve edebiyatçılara. Farkındalığı artıracak her türlü üretimin içerisinde yer alarak topluma ayna tutabiliriz. Epstein vakası global anlamda çok şeye gebe görünen bir olay, o ki devletin tüm üst kademelerine sıçramış. Amerikan’nın alacağı doğru tavır, çocuk istismarında öncü olacaktır.