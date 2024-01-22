Gazeteci İsmail Arı’nın ikinci kitabı raflarda: "Menzil’in Kasası"

Uzun yıllardır Menzil Cemaati ilgili çalışmaları gündem olan BirGün muhabiri İsmail Arı’nın ikinci kitabı "Menzil'in Kasası", Tekin Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kızılay’la ilgili haberleri ve yazdığı yazıları nedeniyle yargılanan, hakkında birçok dava açılan BirGün muhabiri İsmail Arı’nın Kızılay Holding isimli kitabından sonra ikinci kitabı olan Menzil’in Kasası da Tekin Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

“Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir.”

Bu cümleleri duymayan yoktur. İçinden geçtiğimiz zamanlar bilgiye kolay erişim sağlıyor gibi gözükse de gerçeklere belki her zamankinden daha az ulaşabiliyoruz. Zor zamanlarda sadece güçlü insanlara değil cesur insanlara da ihtiyaç oluyor.

Dünya gitgide sermayenin ve uluslararası kartellerin kölesi haline gelirken, bunların yerel uzantıları da halklara hayatı zindan ediyor. AKP’nin kuruluşundan bu yana tarikat ve cemaatlerle işine geldiği şekilde yakınlık kurması, parsel parsel bütün devlet kademelerini bu parazit ilişkilerle ele geçirmesi geçtiğimiz zor zamanların en önemli mimarlarından. Tek fail değil elbette zira AKP rejimi çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Ultra-modern sermayedarlarla, hâlâ Ortaçağ mantığıyla hareket eden tarikatları tek potada buluşturan bu düzenin en önemli ayaklarından biri giderek güçlenen Menzil Tarikatı.

Menzil’in Kasası kitabı bu tarikat mensuplarının Gülen Cemaati’nden boşalan yeri kolayca doldurduğunu; sağlık, eğitim, jandarma ve emniyet teşkilatı gibi kritik yerlerde nasıl bu kadar çok söz hakkı olduğunu ortaya seriyor. Büyük bir titizlikle paranın izini sürüyor.

İsmail Arı, zor zamanların yarattığı cesur bir gazeteci. Saray’dan başlayarak tarikat ve cemaatlerin en dibine kadar inen büyük bir sermaye yapısını belgeleri ve gözü karalığıyla ifşa ediyor.

ARKA KAPAK YAZISI

AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana tarikat ve cemaatlerle olan yakınlığı, onları koruyup kolladığı ve hatta tarikat mensuplarının bürokraside görev almalarını sağlayarak açıkça teşvik ettiği hepimizin malumu.

Fethullahçılarla başlayan bu yakınlık, 15 Temmuz kalkışmasıyla sonuçlanınca iktidar Fethullah Cemaati’ni terör örgütü ilan ederek, devlette çok önemli mevkileri teslim etmiş olduğu bu insanları konumlandıkları yerlerden temizlemeye çalıştı.

Bu arada oluşan boşluk elbette bir başka tarikat tarafından kapatılacak, 2023 genel seçimlerinde AKP-MHP ittifakını destekleyeceğini açıkça ilan eden Menzil tarikatı, bu büyük fırsatı kaçırmayarak devreye girecekti.

Kızılay, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların yönetim kademelerini müritleriyle işgal eden bu tarikat, peygamber soyundan geldiklerini iddia eden birtakım insanlar tarafından yönetiliyor, gıdadan ilaca, altından pırlantaya kadar çeşitli faaliyet alanlarında kurdukları şirketlerle kârlarına kâr katıyor ve bir örümcek ağı gibi ülkeyi sarıyordu.

Gazeteci İsmail Arı, bu karanlık yapılanmanın kalbine yani paranın nereden gelip kimler tarafından yönetildiğine odaklanarak yaptığı araştırmanın sonucunda Menzil’in Kasası’na ışık tutarak gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.