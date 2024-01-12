İki buçuk sene beklemişler!

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu Şengüler hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla hazırlanan iddianameden iki buçuk yıl sonra dava açıldı. Mağdur kadının avukatı Nakıpoğlu, “Şengüler belki de kaçtı” diye isyan etti.

İsmail ARI

Yargının yine tartışma yaratacak bir karar imza attığı ortaya çıktı. Selefi söylemlere sahip olduğu bilinen Kuran’a Hizmet Vakfı’nı sorumlusu Ayhan Şengüler hakkında evli olduğu kadını cinsel saldırıya maruz bıraktığı suçlamasıyla hazırlanan iddianameden iki buçuk yıl sonra dava açıldı.

Şengüler’in evli olduğu H.Ş. isimli kadın 6 Ekim 2021 tarihinde emniyete giderek evli olduğu Ayhan Şengüler’den şikâyetçi oldu. H.Ş. verdiği ifadede, “Ayhan Şengüler resmi nikahlı eşim. Bana sürekli kötü muamelede bulunuyor. Bana cinsel içerikli videolar izletip ‘bunlar gibi yapacaksın’ diyor. İstediğini yapmadığım zaman ise beni çıplak vaziyette ellerimi bağlayıp evden gidiyor. Bana yönelik sürekli ‘seni öldürürüm, yaşatmam’ diyerek tehdit ediyor” dedi ve Ayhan Şengüler’den şikâyetçi oldu.

10 Ekim 2021’de ifadesi alınan Şengüler suçlamaları reddetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı se 21 Aralık 2021 tarihinde Şengül hakkında iddianame hazırladı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Ayhan Şengüler’in evli olduğu H.Ş.’ye karşı “Zincirleme nitelikli cinsel saldırı, zincirleme nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kötü muamele ve zincirleme tehdit” suçlarını işlediği ifade edilerek Şengüler’in yargılanıp cezalandırılması istendi.

İddianamenin 21 Aralık 2021 tarihinde hazırlanmasına ve H.Ş.’nin şikâyetinin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçmesine rağmen dava yeni açıldı. Davanın ilk duruşması 14 Mart tarihinde Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmaya kadın örgütlerinin de katılması bekleniyor.

ŞENGÜLER’İN İSTİSMAR DOSYASI KAPATILMIŞTI

Ayrıca Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı D.Ş.’yi istismara maruz bıraktığına dair rapor hazırlanmasına rağmen ‘delil yetersizliği’ bahanesiyle dosyasının kapatılmasını da BirGün ortaya çıkarmıştı.

27 yaşındaki Anne H.Ş., 4 yaşındaki kızı D.Ş.’nin, babası Ayhan Şengüler tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiası ile 20 Şubat 2023 tarihinde İstanbul Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmuştu.

H.Ş.’nin karakoldaki ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki nöbetçi savcıya bilgi verilmişti. Ardından 21 Şubat 2023’te savcılığın talimatı ile 4 yaşındaki D.Ş., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilmişti. D.Ş. ile görüşen uzmanlar ve pedagoglar hazırladıkları raporda, çocuğun istismara maruz bırakıldığını belirtmişti.

22 Şubat’ta ise Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, Ayhan Şengüler’in “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasını talep etmişti. Şengüler’in istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirtmişti. Ancak, savcı Yörük’ün “kuvvetli deliller var” demesine rağmen, dosyaya sanki “gizli bir el müdahale etti” ve Şengüler tutuklanmamıştı. 5 Nisan’da ise “yeterli delil olmadığı” öne sürülerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

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ŞENGÜLER BELKİ DE KAÇTI

H.Ş.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Savcının sevk maddelerinin ön gördüğü ceza yüksek. İki buçuk yıllık süreçte kadın öldürülebilirdi. Buna rağmen nasıl bu kadar beklendi? Mahkemenin bir iddianameyi değerlendirmesi nasıl iki buçuk yıl sürer? Bu soruşturmayı böylesine uzatan, yargılamanın başlamasını bu kadar geciktiren yargı personelinin, ağır ceza mahkemesi üyelerinin sorumluluğu çok büyük. Ayhan Şengüler kaçabilirdi ve belki de kaçtı, bilemiyoruz. 14 Mart’ta biz duruşma salonunda olacağız ama sanık hakkında hâlâ bir adli kontrol uygulaması yok. Bu suçları işleyen kişi elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve iki buçuk yıl sonra eğer kaçmadıysa duruşmaya çıkacak. Sanığın tutuklu olması gerekirken adli kontrol hükümlerinden biri dahi uygulanmış değil” dedi.