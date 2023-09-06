İki gazeteciye AYM Üyesi Fidan'ın şikâyeti üzerine yurtdışı yasağı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan'ın şikayeti üzerine açılan davada DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ve Gerçek Gündem'den Furkan Karabay hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan'ın bir haberle ilgili şikâyeti üzerine açılan davada iki basın emekçisine yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ve Gerçek Gündem'den Furkan Karabay hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Gelişmeyi DİSK Basın-İş sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada "Gerçek Gündem’de yayımlanan bir haber nedeniyle AYM Üyesi İrfan Fidan'ın şikayeti üzerine açılan davada, Genel Başkanımız Faruk Eren ve Gazeteci Furkan Karabay’a yurt dışına çıkış yasağı verildi. Gazetecilikten “suç” yaratılmaya çalışılmasına karşı mesleğimizi savunacağız." denildi.