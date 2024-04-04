"İki Gözüm Ahmet: Sürgün" tartışmaların odağında vizyona giriyor

Yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop'un oturduğu yapım, Ahmet Kaya'nın 43 senelik ömründeki yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediniyor. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, daha önce yaptığı açıklama ile filmi desteklemediğini, Ahmet Kaya’ya yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğünü açıklamıştı.

Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" sinema filmi yarın (5 Nisan Cuma) tartışmaların odağında vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop'un oturduğu yapımda, Özgür Tüzer, Aleyna Solaker ve Serdar Orçin rol alıyor.

Filmin, yapım sürecinde Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, yapımı Ahmet Kaya'nın hayatına yapılmış bir saygısızlık olarak nitelemişti.

Film, 28 Ekim 1957'de Malatya'da dünyaya gelen ve 16 Kasım 2000'de Paris'te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya'nın 43 senelik ömründeki yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediniyor.

Filmde Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1981'de İstanbul'da doğduğunu belirterek, çocukluktan beri müzikle ilgilendiğini ve ilk oyunculuk deneyimini Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmde yaşadığını söyledi.

Kaya'nın müziğini "yüreğinin melodisi" olarak tanımlayan Tüzer, "Ahmet Kaya, çocukluğumdan bu yana yüreğimin en dibindeki adam. Benim için çok başkaydı. Bu kostümü taşımak çok zor bir şey. Ben oyuncu kökenli biri değilim. Zor bir görev aldım ama takdir halkındır" dedi.

“YÜREKTE ÇOK BÜYÜK İZ BIRAKACAK BİR FİLM”

Tüzer, çekim sürecinin yorucu geçtiğine dikkati çekerek, filmde büyük emek olduğunu dile getirdi.

Kaya'nın hayatı boyunca eserleriyle ezilenlerin sesi olduğunu ve duygusunu yansıttığını vurgulayan Tüzer, şunları kaydetti:

"Bu film kesinlikle yalnız bırakılmamalı. Çünkü yıllarca yasaklarla uğraşan, tutuklanan, mahkemelerde sürünen bir adamın hayatını anlatıyoruz. Ahmet Kaya'yı canlandırmak onur verici. Yıllarca onun şarkılarıyla, sesiyle, duruşuyla yaşamış biri olarak ben gurur duyuyorum. Hayatımda çok güzel bir iz bıraktığına inanıyorum. Ahmet Kaya'nın gençliğinden başlayarak, büyük aşkını, ezilen insanların yanında olmasını ve aslında bizi anlatıyor. Kendi kimliği için bir ödül töreninde konuşmasından dolayı çatal, bıçak atılıyor, zulmediliyor. Bu adam sürgün ediliyor. Paris'teki sürgün sahneleri de var. Çok güzel bir biyograf filmi. Büyük bir emek var. Yürekte çok büyük iz bırakacak bir film. 5 Nisan'da Türkiye'de, 11 Nisan'da ise Avrupa ve tüm Orta Doğu'da yayınlanacak."

GÜLTEN KAYA: SANATÇIYA SAYGISIZLIK!

Filmin vizyona girmesinden önce açıklama yapan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, Ahmet filmi desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

Kaya, filmi sanatçıya ve sevenlerine yapılmış saygısızlık olarak gördüklerini belirterek "Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır" ifadelerini kullanmıştı.