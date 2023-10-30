İki şirket daha halka arz oluyor

Halka arz rüzgarı esmeye devam ediyor. Son olarak Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tureks Turunç Madencilik halka arz için SPK’dan onay aldı.

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tureks Turunç Madencilik halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

1966 yılında kurulan Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz olmak için SPK'ye başvuruda bulundu. Şirketin yayımladığı taslak izahnameye göre halka arz olmaya hazırlanıyor.

101.792.375 TL nominal değerli paylarını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan gıda devinin konsorsiyum liderliğini Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.

BİST’de #OBAMI koduyla işlem görecek olan halka arzda T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Sermaye Artırımı 101.792.375 Lot şeklinde planlanan Oba Makarna halka arz sonucunda gelirin yüzde 40’ını ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımlarında, yüzde 40’ını işletme sermayesi olarak yüzde 20’sini ise finansal borçların azaltılması adına kullanacak. Paylarını bireysele eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan Oba Makarna'nın halka arz tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK

Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik'in de halka arzını onayladı. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 10.97 liradan satışa çıkacak. Halka arz talep toplamasının bu hafta yapılması gerekiyor.

Tureks Turunç Madencilik halka arzının büyüklüğü 646,9 milyon TL olarak açıklandı.

Tureks Turunç Madencilik’in halka arz açıklık oranı yüzde 21,26 iken toplamda 58,97 milyon adet lot dağıtılacak. Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacak.

Tureks Turunç Madencilik halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

Kaynak: CNN Türk