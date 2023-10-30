TÜİK'E göre ekim ayında ekonomiye güven artmış

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 oldu. Eylül ayında ekonomiye güven eylül ayında 95,4 olarak açıklanırken endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomi 30.10.2023 10:15 Giriş: 30.10.2023 10:15

Güncelleme: 30.10.2023 10:22 Kaynak: AA

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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 96,5 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde 95,4 iken ekimde yüzde 1,2 artışla 96,5'e çıktı. Geçen aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?