İkiz kardeşlerin yurttan atılmak istenmesi tepki çekti: Hastalıklı zihniyet

Alanya’da lise yurdunda birlikte uyuyan depremzede ikizlerin ‘eşcinselsiniz’ denilerek yurttan atılmasına tepki yağdı. Bunun ardından Valilik soruşturma başlattı, Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girmek zorunda kaldı.

İlayda KAYA

İktidarın cinsiyetçi ve ayrımcı söylemi her alanı etkiliyor. Son olarak Antalya’nın Alanya ilçesindeki Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde okuyan ikiz kardeşlerin birbirleriyle uyudukları için yurttan atılmak istenmesi büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi, Antalya Valiliği ise soruşturma başlattı. Çocuk hakları savunucuları ve Eğitim Sen üyeleri ise sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yurttan atılmak istenen çocukların babası Mehmet Tuzsuz yaptığı açıklamada, kardeşlerden birinin göçük altında kaldığını bu nedenle korku yaşadığını ve depremden sonra kardeşiyle uyumaya başladığını söyledi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği davayı üstlendi, Eğitim Sen ise sürecin takipçisi olacaklarını aktardı. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girdiği kaydedildi.

‘HATAY’A GETİRECEĞİM’

Tuzsuz, baskılardan dolayı çocuklarını Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nden almak zorunda kalacağını söyledi. “Çocuklarımı Hatay’a götüreceğim” diyen Tuzsuz şunları aktardı: “Herhangi bir delil olmadan çocuklarımı okuldan almam yönünde bana baskı yapıyorlar ama Antakya’da eğitim hâlâ çadırlarda veriliyor. Çocuklarım baskılardan dolayı hemen yurdun dibindeki okula gidemiyor. Bizi sürekli 'Çocuklarınızın siciline işler' diye tehdit ettiler. 'Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları' dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikâyeti var. ‘Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız’ dedim. Ara tatilde müdür kızlarımı okuldan aldığım takdirde devamsızlıklarını sileceği yönünde usulsüz bir teklifte bulundu. Hatay’daki spor lisesi çadırda eğitim veriyor. Öğretmen eksikliği var. Çocuklarımı psikolojileri düzelsin diye gönderdim ama depremden daha çok yıktılar.” Antalya Valiliği resmi sitesinden yaptığı açıklamada, soruşturma başlattığını duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM DEVREDE

Alanya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şube Başkanı Hüseyin Erdem BirGün’e yaptığı açıklamada ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devreye girdiğini kaydetti. Erdem şu ifadeleri kullandı: “Konudan haberdar olduktan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürü daha sonra da okul müdürünü ziyaret ettim. Bu konuyla ilgili işlem yapıldı. Babanın anlatımıyla okul idaresinin anlatımında bazı çelişkiler mevcut. Baba ispat istiyor okul ispat göstermemiş. Gerekli işlemler yapıldı. Olay ilçe disiplin kuruluna sevk edildi. Buradan sonuç bekleniyor. Bu çocuklar depremzede. Maraş merkezli depremlerin üzerinden de neredeyse bir sene geçti. Çocuklar 4 buçuk saat enkazın altında kalmış. Kolay kolay atlatılacak bir travma değil. Çocuklar bu travmayla birlikte uyuyabilir, kardeşler sonuç olarak. Herhangi bir endişede bir araya gelmeleri normal. Bir eğitimcinin bu durumu ‘eşcinsellik’ olarak nitelendirmesini doğru bulmuyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, spor bakımından baktığımızda başarılı çocuklar. Bir durum varsa uzman desteği alınmalıydı.”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamada ise liseyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Dernekten yapılan açıklamada “Yok öyle sapkın düşüncelerinizle okuldan uzaklaştırmak, yurttan atmak. Çocuklarımızın yanındayız. Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi ile görüşme sağladık. Müdür ile yapılan görüşmede, çocukların durumuyla alakalı yapabileceğimiz bir şey yok, disipline sevk ettik gibi sorumluluktan kaçan yanıtlar aldık” denildi.

Cevap hakkı için aradığımız okul yönetimi telefonlara cevap vermedi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Antakya’da enkaz altında kalan 16 yaşındaki sporcu ikiz kardeşler okula devam edebilmek için okul kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne aldırmıştı. Aynı yurtta kalan öğrencilerden birinin ‘Birlikte uyuyorlar’ diyerek yurt yönetimine şikâyet ettiği ikizler, rehber öğretmen tarafından çağrılmıştı. İddiaya göre, okuldaki öğretmenler, çocukların durumunu ‘eşcinsellik’ olarak nitelendirmişti. Yurdun müdür yardımcısı Ş.Y., çocukların babasını arayarak “Kızların eşcinsel, gel kayıtlarını al. Okulda ve yurtta kızları istemiyoruz” demişti.