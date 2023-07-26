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İkizköylü kadın kesilen ağaca sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı direnen köylüler ağaçların kesildiği sahaya girmek isterken jandarma biber gazı sıktı. İkizköylü Nejla Işık, kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. “Dört senedir korudum seni çocuklarıma kalacak dedim 4 senedir neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.

Güncel
  • 26.07.2023 20:05
  • Giriş: 26.07.2023 20:05
  • Güncelleme: 26.07.2023 20:28
Kaynak: ANKA
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İkizköylü kadın kesilen ağaca sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim
ANKA

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Bölgeye siyasi partilerden milletvekilleri ve doğa savunucuları da gitti.

Ağaçların kesildiği sahaya girmek isteyen köylülere jandarma biber gaz sıktı. İkizköylü Nejla Işık kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ağaç kesiminin evinin yakınlarına kadar ilerlediği Nejla Işık sarıldığı ağaca, “4 senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim. Neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.

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