İkizköylü kadın kesilen ağaca sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı direnen köylüler ağaçların kesildiği sahaya girmek isterken jandarma biber gazı sıktı. İkizköylü Nejla Işık, kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. “Dört senedir korudum seni çocuklarıma kalacak dedim 4 senedir neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Bölgeye siyasi partilerden milletvekilleri ve doğa savunucuları da gitti.

İkizköylü kadın kesilen ağaca sarılarak ağladı: Dört senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedimhttps://t.co/cRt3KLw3Uj pic.twitter.com/mbRVwqZG00 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 26, 2023

Ağaçların kesildiği sahaya girmek isteyen köylülere jandarma biber gaz sıktı. İkizköylü Nejla Işık kesilen çam ağacına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ağaç kesiminin evinin yakınlarına kadar ilerlediği Nejla Işık sarıldığı ağaca, “4 senedir korudum seni, çocuklarıma kalacak dedim. Neydi suçumuz? Bu kesimi durdurun ne olur” dedi.