İklim aktivisti bilim insanlarına hapis tehdidi

İklim krizine karşı önlem almayan hükümetlere karşı mücadele eden bilim insanlarından oluşan Scientist Rebellion üyeleri, çok uluslu yatırım şirketi BlackRock‘a, otomobil üreticisi BMW‘ye ve Alman hükümetine karşı düzenlenen üç günlük eylem sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Euronews’in aktardığına göre, Münih Bölge Mahkemesi’ndeki hakim, İspanya, ABD ve İtalya‘da eş zamanlı eylemler yapan aktivistleri cezaya konu zarar vermek ve mülklere izinsiz girmekten suçlu buldu, ancak iklim krizini “insanlık için en büyük zorluk” olarak kabul ettiği ve amaçlarının mülklere zarar vermek değil, krize dikkat çekmek olduğunu dikkate aldığını bildirdi.

Buna karşın dört aktivist eylemleri için cezalandırıldı. 105 gün hapis cezasına çarptırılan her bir aktivistin cezası 1680 avro tutarında para cezasına çevrildi. Cezayı ödemezlerse hapis yatacaklar.