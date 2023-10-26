Son kıyılar için mücadele

Haber Merkezi

Antalya Kemer’deki Tekirova’da plaj ve piknik sahası olarak kullanılan alanın turizm tesisine tahsisine karşı 4 yıldır süren mücadelede ikinci kez dava açıldı. Gazeteduvar’a konuşan Tekirova Sivil Toplum Platformu’nun Sözcüsü Sami Adaletli “Halkın denize girebildiği tek alanı korumak için açtığımız ilk davada, Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından imar planın iptali kararı verilmişti.

Bu konudaki mücadelemiz sürüyor” dedi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Tuncay Koç da şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı, ormanlık alan ve önündeki kıyı alanını bir şirkete verip, orayı da halka kapatmaya kararlı. Halkın girebileceği son deniz kıyısı, Tekirova Günübirlik Plaj Alanı, bir otele tahsis edilmek isteniyor.”