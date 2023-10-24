Yargı kararları uygulansın

Muğla’da termik santralların kapatılması ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan yürüyüş sürüyor. Yaşam savunucuları "Termik santrallar kapatılma kararına karşın hâlâ çalışıyor. Yargı kararları uygulanmalı’’ dedi.

Haber Merkezi

Muğla’da mahkemece kapatılmasına karar verilen termik santralların doğa ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak için Datça’dan yola çıkan "Muğla Adalet Kervanı”nın yürüyüşü Menteşe’ye ulaştı. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralların bir an önce kapatılması gerektiğini vurgulayan yaşam savunucuları yaptıkları açıklamada "Yargı kararlarını uygulayın, termik santrallerini kapatın" çağrısı yaptı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK), İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği’nin içinde bulunduğu “Muğla Adalet Kervanı”nın Muğla’daki üç termik santralin kapatılması için başlattığı yürüyüş sürüyor. 20 Ekim’de Datça’dan başlayan ve 28 Ekim’de Akbelen’de tamamlanacak olan yürüyüş kapsamında dün Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.

MUÇEP Menteşe Meclisi üyesi Sezen Özoktay, Muğla’daki üç termik termik santral hakkında 27 yıl önce, 1996 yılında mahkemece verilmiş kapatma kararları olmasına rağmen santrallerin çalışmaya devam ettiğini söyledi. Özoktay, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün önerdiği adil geçiş tedbirleri de alınarak bir an önce kapatılmalıdır” dedi. Bugüne kadar 23 köyün 8’inin tamamen, 15 köyün de önemli bir bölümünün yok edildiğini söyleyen Özoktay, “Ruhsat sahası içinde kalan kalan 37 köyümüz daha yok edilme tehdidi altındadır. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, Akbelen’i, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı, köylerimizi, zeytinlerimizi, arıcılığımızı, sağlığımızı korumak istiyorsak fosil yakıtlı termik santrallar kapatılmalıdır” diye konuştu.

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DOĞANIN YANINDA OLUN

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin (TTKD) Akbelen Ormanları‘ndaki katliama imza atan Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile maden sahalarının rehabilitasyonu için anlaşma imzalaması tepkilere neden oldu. İkizköy Çevre Komitesi yaptığı açıklamada özetle, "TTKD’den var oluş amaçlarına tamamen karşı olan YK Enerji ile neden bir ilişki içerisinde olduğunu soruyor ve bu yanlıştan acilen geri dönülmesini talep ediyoruz. Doğa katili YK Enerji ile Türkiye’nin köklü bir doğa koruma kurumu olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’ni bir arada görmek istemiyor; bu ilişkisini sürdürmek yerine yaşamdan taraf olan İkizköy halkı ve doğanın yanında olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.