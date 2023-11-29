İkna için kapı kapı geziyorlar

Berkay SAĞOL

Depremlerle yerle bir olan Hatay’ın Antakya ve Defne ilçeleri, ‘rezerv alan’ ilan edilen ilk yerlerden biri oldu. Alanın büyüklüğü 207 hektar olarak belirlenirken; Akdeniz, Armutlu, Elektrik, Cebrail, Akevler, Gazi, General Şükrü Kanatlı ve Cumhuriyet mahallelerini içine alan 8 mahalleyi kapsadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin mahalleleri gezerek muhtarla görüşme yaptığı ve onları rezerv yapı alanı projesi için herkesin ev sahibi olacağı şeklinde ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Yurttaşlar ise evlerini kaybedecekleri korkusuyla tedirgin.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, rezerv yapı alan ilanının tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Alkan, şu ifadeleri kullandı: “Resmi yazılar yazıldı. Konuyla ilgili kamuoyunda bir tepki oluşunca Bakanlık yetkilileri mahalle muhtarlarını dolaşarak, ‘Kötü bir şey olmayacak, herkes yeniden ev sahibi olacak’ diyor. Karar iptal edilmediği sürece geri adım atılmaz. Rezerv yapı alan ilanı bu şekilde kaldığı sürece devletin hangi kademesinden sözler verilirse verilsin, tapular gittiği zaman hiçbir hak iddia edilemez. Bu yapılar ne kadar sürede yapılacak? Ne kadar para alınacak? Bu soruların hiçbirine yanıt verilmiyor. Rezerv yapı alan kararının derhal geri alınması lazım.”

YURTTAŞ TEDİRGİN

Hatay Depremzede Derneği Başkanı Ekrem Deveci de rezerv alana yapılacak evlerin belli bir bedel karşılığında hak sahiplerine verilmesi durumunda bölgede zorunlu göç yaşanacağına ve demografik yapının değişebileceğine dikkat çekti. Deveci, “O bölgede çok ciddi bir yıkım yaşandı. Bizim beklentimiz bu bölgede imarı devletin yapması ve konutlar inşa ederek bedelsiz bir şekilde afetzedelere teslim etmesi. Ancak şu anda ne yapılacağına dair hiçbir açıklama yapılmadı ve bizim talebimiz belirsizliklerin giderilmesi. Evler bedelsiz inşa edilecekse rezerv alan ilanı zorunluymuş ancak süreç şeffaf değil” diye konuştu. Deveci, “5 Nisan’da burada riskli alan ilan edilen bir bölge var. Oranın büyüklüğü yaklaşık 307 hektar. Biz oranın riskli alan edilmesine karşı dava açtık. O dava henüz sonuçlanmadı. Riskli alan ilan edilen bölgeyle rezerv yapı alanı ilan bölge birbirine bitişik iki alan. Eğer açtığımız dava bizim aleyhimize sonuçlanırsa toplamda 500 hektarlık bir alan hazineye devir edilmiş olacak” dedi.