İktidar güçlüyü kolluyor, mahkeme karar veriyor

Haber Merkezi

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan’ın Gerçek Gündem Gazetesi’nde yayımlanan bir habere ilişkin şikâyeti üzerine gazetecilere yasak geldi. Gerçek Gündem Gazetesi yazarı Furkan Karabay ve DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Karara ilişkin konuşan Eren, “İktidar Fidan’ı kollanıyor, mahkeme ona göre karar veriyor” dedi.

GAZETECİLERE YÖNELİK BASKI

BirGün’e konuşan DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren verilen karara tepki gösterdi ve gazeteci yargılamalarında bu tür tedbirlerin uygulanmasının hukuksuz olduğunu ifade etti. Açıklamasının devamında Eren, “Dava Furkan Karabay arkadaşımızın yapmış olduğu AYM üyesi İrfan Fidan ile ilgili bir haberdi. Ben sorumlu müdür gözüktüğüm için, bana da yurtdışına çıkma yasağı konuldu” dedi. Öte yandan gazetecilere uygulanan baskıların arttığını ifade eden Eren, “Davacı İrfan Fidan gibi güçlü ve adalet bürokrasisinde iktidar tarafından kollanan bir figür olunca, mahkemeler de ona göre karar veriyor. Pazartesi günü, avukatlarımız aracılığıyla bir itirazda bulunacağız. Bu kararın kaldırılmasını umuyoruz. Bu bizim ilk ya da tek yargılandığımız dava değil. Onlarca meslektaşımız da hukuksuz biçimde içeride tutuluyor. Kendi koydukları yasalara aykırı biçimde, çok sayıda insan var içeride. Basın ve ifade özgürlüğü yok edildi” ifadelerini kullandı.

GERÇEKLER EĞİLİP BÜKÜLMEZ

Furkan Karabay ise AYM üyesi Fidan’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili olduğu dönemlerde tartışmalı dosyalara imza atan bir isim olduğunu söyledi. Karabay açıklamasının devamında, “İrfan Fidan, mahkeme tutanaklarına ve de belgeli haberlere rağmen hakkımda 2’si ağır cezada görülecek 3 farklı dava açtırdı. Dava açılır açılmaz da ağır ceza heyeti ‘kuvvetli suç’ şüphesi görerek yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrole hükmetti. Dava açıldıktan günler sonra hakkımızda yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Ben zaten yurt dışına çıkmıyordum, çok da önemli değil verdikleri karar, hakkımda 15’e yakın dava var bir 15 tane daha açılsa da doğruları yazarken elimiz hiçbir zaman titremeyecek. Dava açılır, ceza çıkar, ceza çekilir, ama gerçekler eğilip bükülemez” ifadelerini kullandı.