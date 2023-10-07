İktidar içinde kavga var

Meclis Başkanvekili Önder, Kobani davasının AKP içindeki kavganın da bir ürünü olduğunu söyledi. Önder, 6-8 Ekim olaylarında dönemin İçişleri Bakanı Ala’nın odasında yaşananlara engel olmak istediklerini de anlattı.

BirGün/Ankara

HDP’li çok sayıda eski ve mevcut parti yöneticisinin yargılanmasına neden olan Kobani davası hakkında açıklamalarda bulunan Meclis Başkanvekili, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bu davanın AKP içine dönük bazı operasyonlar için kullanılabileceğini iddia etti.

Önder, düzenlediği basın toplantısında başta eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, çok sayıda siyasetçinin yargılandığı Kobani Davası iddianamesinin eksiklikler ve haksız suçlamalarla dolu olduğunu bildirdi.

AKP içinde çözüm sürecine muhalif olan kesim, bu iddianameyle diğerlerini yargılatmanın, tasfiye etmenin ilk adımını attıklarını ifade eden Önder, "İddianameyi okuyun, çözüm süreci faaliyetleri kriminalize ediliyor, suç olarak değerlendiriliyor” dedi. Önder, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “çözüm süreci” döneminin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bu yolla yargılatılmak istendiğini iddia etti.

“ALA’NIN ODASINDA İKİ GÜN GEÇİRDİK”

Kobani yargılamalarına gerekçe yapılan 6-8 Ekim olayları sırasında Efkan Ala ile iki gün geçirdiklerini de açıklayan Önder, “O iki günü onun odasında geçirdik. Gelmekte olanı görüyorduk ve engellemek için iki gün mesai yürüttük. Rahmetli değil, hala hayatta. Çıksın 'Öyle olmadı' desin… Efkan Ala'yı mahkemeye çıkaramıyorsanız dışarıdan demeç versinler. ‘Sırrı yalan söylüyor’ demeseler de olur. Eğer, 'Onun anlattığı gibi olmadı' desinler çıkıp kamuoyundan özür dileyeceğim. Orada iktidar içi bir savaş var. Bu konuda kamuoyu yeterli duyarlılığı göstermiyor. Bu çember herkesi içine alacak bir karakter taşıyor” dedi.

YENİ ANAYASAYA YEŞİL IŞIK YAKTI

YSP’li Önder, iktidarın yeni Anayasa çalışmaları hakkında da konuştu. AKP ile yeni Anayasa görüşmelerine kapıları kapatmayan Önder, şöyle konuştu:

“Bu ülkede bir yeni anayasaya ihtiyaç varsa Kürt meselesi bu ihtiyacın en önemli başlıklarındandır. Fakat Kürt meselesine dair anadilde eğitim, ulusal demokrat kimliğinin geliştirilmesi gibi bunlardan herhangi bir konuda teklifte bulunursan, 16 yıllık bir fezleke sizi bekliyor olacak. Yeni bir anayasa tartışmasına kapalı değiliz. Bunun için konuşmak, önerileri söylemek lazım. Sadece siyasi parti temsilcileri ile görüşerek olmaz. Değişik zemin ve platformlarda tartışılmalıdır. Öncelikle memlekette yurttaşın ne istediğini söyleyebildiği, ceza tehdidinin ortadan kaldırıldığı bir düzen hazırlayın.”