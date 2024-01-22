İktidardan Taliban’a koruma sözü verildi

Haber Merkezi

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal, Taliban geçici hükümetinin başbakanlık makamının siyasi vekili Mevlevi Abdulkebir ile bir araya geldi. Kabil'den yayın yapan Tolo News'ün haberine göre, ikili Türkiye ile Afganistan arasındaki işbirliği yollarını görüştü.

Ünal, Ankara'nın Türkiye'de Taliban'ın siyasi ve askeri faaliyetlerine karşı herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak Türk iş adamlarının Afganistan'ın madencilik, elektrik ve tarım sektörlerine yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Mevlevi Abdulkebir de bu görüşmede Türkiye'nin bu yaklaşımını takdir ederek, Taliban'ın tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler istediğine dikkat çekti.

Taliban Başbakanlık Siyasi Vekili Basın Dairesi Başkanı Hasan Hakyar bu görüşmede hakkında şunları söyledi: “Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaretin geliştirilmesi yolları ele alınarak Türk hükümeti ve iş adamlarının Afganistan'da yatırım yapmaya hazır olduğu vurgulandı. Özellikle Türk hükümetinin, hiç kimsenin Taliban'a karşı siyasi faaliyette bulunmasına izin vermeyeceğini açıkça açıklaması nedeniyle olumlu görüşmeydi."