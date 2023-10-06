Taliban ile ticari ilişki geliştiriliyor

TBMM Genel Kurulu’nda bir günde üç uluslararası anlaşma onaylandı. Yurtdışında sıcak para arayışında olan iktidarın Taliban yönetimindeki Afganistan’la “ticareti geliştirecek” anlaşması da dikkat çekti.

Hüseyin ŞİMŞEK

Ekonomide yaşanan kötü gidişattan çıkışı yabancı ülkelerle ticaret anlaşmalarında arayan iktidar, Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmeden önce, eski Afganistan hükümetinin taraf olduğu ticaret anlaşmasını TBMM Genel Kurulu’nda onayladı. Denize kıyısı olmayan merkezlerde ticareti geliştirme hedefiyle varılan anlaşma kapsamında denize kıyısı bulunmayan 19 kente kuru liman merkezleri kurulacak. İktidarın bu merkezlerle doğu ve batı arasında ticaret köprüsü olma hedefi bulunuyor ancak başta Afganistan olmak üzere, anlaşmanın yapıldığı ülkelerin bir bölümü gerici yönetimlerden oluşuyor. İnsan hakkı ihlallerinin en yüksek noktaya ulaştığı ülkelerle yapılacak anlaşmalar, bu ülkelere “can suyu” olacak.

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Uluslararası Kuru Liman Anlaşması ile kapasitesi yetersiz hale gelen limanların yükünün azaltılması planlanıyor. Anlaşma ile Türkiye'de kuru liman kurulacak yerler Samsun-Gelemen, Kayseri- Boğazköprü, Balıkesir-Gökköy, İstanbul-Halkalı, Denizli-Kaklık, Konya-Kayacık, Mardin, Sivas, Uşak, Yeşilbayır İstanbul, Ankara- Kazan, Bilecik- Bozüyük, Habur, Hasanbey-Eskişehir, Kars, Köseköy- İzmit, Palandöken- Erzurum, Türkoğlu-Kahramanmaraş, Yenice- Mersin olarak sıralandı. Bu limanlar, kamu özel işbirliği yöntemi ya da özel işletme aracılığı ile faaliyet gösterebilecek.

BÜYÜKELÇİLİK BİLE YOK

Uluslararası Kuru Liman Anlaşması’nda Türkiye ve Taliban yönetimindeki Afganistan dışında Dünya Ekonomik Forumu’na göre en tehlikeli 20 ülke arasında yer alan Bangladeş de yer aldı. Anlaşmanın diğer tarafları ise şöyle:

Hiçbir büyükelçilik faaliyetinin bulunmadığı Butan, Vietnam, Kamboçya, savaş halindeki Ermenistan ile Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Endonezya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Myanmar, Malezya, Nepal, Pakistan, Filipinler, Kore, Rusya, Sri Lanka, Tacikistan.