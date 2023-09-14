Taliban yönetiminde ilk: Pekin büyükelçi atadı

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İki yılı aşkın süredir gerici Taliban’ın yönetimindeki Afganistan’a büyükelçi atayan ilk ülke Çin oldu. Taliban’dan yapılan açıklamada bunun “diğer ülkeler için örnek oluşturabileceği” belirtildi.

Özellikle kadınlara yönelik baskıcı ve gerici uygulamaları sebebiyle hiçbir ülkenin tanımadığı Taliban yönetimindeki Afganistan’a ilk büyükelçi atamasını Çin yaptı.

Taliban yönetiminden yapılan açıklamada yeni Çin büyükelçisinin başbakana güven mektubunu sunduğu açıklandı. Taliban yetkilileri yaptığı açıklamada söz konusu atamanın, Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan’ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ülkeye büyükelçi düzeyinde yapılan ilk atama olduğu kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın haberine göre Taliban Sözcü Yardımcısı Bilal Karimi yaptığı açıklamada “Afganistan İslam Emirliği Başbakanı Mohammad Hasan Akhund, Çin’in Afganistan’a atadığı yeni büyükelçi Zhao Şeng’in güven mektubunu törenle kabul etti” dedi.

‘DİĞERLERİ İÇİN ÖRNEK’

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid AP’ye yaptığı açıklamada “Bu aynı zamanda diğer ülkelerin adım atarak İslam Emirliği ile etkileşime girmesi için bir işaret” diye konuştu.

Taliban’ı dünyadaki hiçbir hükümetin resmi olarak tanımazken, ülkede 2019 yılında göreve başlayan Çin Büyükelçisi Wang Yu’nun görev süresi ağustos ayında sona ermişti. Pakistan ve Avrupa Birliği gibi ülkeler Kabil’deki diplomatik misyonların idaresi için ülkeye üst düzey diplomatlar gönderse de bu kişiler maslahatgüzar unvanı taşıyor. Ülkenin Birleşmiş Milletler’deki (BM) koltuğunda ise Taliban’dan önceki ABD destekli hükümetin başkanı Eşref Gani oturuyor.