Taliban, ülke genelinde kamera ağı kuruyor

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Taliban’ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qani, Afganistan’daki güvenlik kamerası sistemini genişletme konusunda ABD ve Türkiye tarafından hazırlanan iki güvenlik haritasının değerlendirildiğini bildirdi.

Afganistan yönetimini ikinci kez ele geçiren Taliban’ın ülke çapında büyük ölçekli bir kamera izleme ağı oluşturduğu, söz konusu planın ABD güçleri ülkeden çekilmeden önce hazırlanan bir planın yeniden değerlendirilmesini içerebileceği açıklandı. Reuters’a konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani, başkent Kabil’deki binlerce güvenlik kamerasına ek yapmak istediklerini belirterek, “Hâlihazırda iki Kabil güvenlik haritası üzerinde çalışıyoruz” dedi. Sözcü, bunlarda ikincisinin Türkiye tarafından yapıldığını söyledi. Qani, ülkede güvenliği yeniden sağlama ve pek çok saldırının sorumluluğunu üstlenen IŞİD’le mücadele etme çabaları kapsamında olası bir işbirliği konusunda Çin merkezli Huawei şirketiyle de görüşmeler yapıldığını bildirdi.