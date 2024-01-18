İktidarın elleri beton ve rant için kalktı

Beyoğlu Belediyesi’nin Haliç’in çevresi için hazırladığı plan teklifi CHP’lilerin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li üyelerin oyuyla İBB Meclisi’nde kabul edildi. Haliç’in çevresinde binalar birer kat yükselecek, silüet bozulacak.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dikey mimari bizim için intihardır, şehirlerimize ihanettir" gibi açıklamalar yapsan da AKP ve MHP ittifakı megakentin simgesi Haliç’in çevresini betona gömecek bir karara daha imza attı. AKP’li Beyoğlu Belediye Meclisi’nde 2023 yılının Ekim ayı oturumunda, ‘Altın Boynuz’ diye adlandırılan Haliç’in kıyı bölgesinin imar planları değiştirildi. Plan değişikliği CHP’lilerin itirazına rağmen kabul edildi. Ardından da ilçe belediyesinin plan değişikliği kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gönderildi.

İmar değişikliği ile Altın Boynuz olarak adlandırılan Haliç'in çevresinde binalar birer kat yükselecek. Bölgede nüfus ve yapı yoğunluğu artacak.

İTİRAZLAR YETMEDİ

İBB Meclisi’nde çoğunlukta olan AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, CHP’li ilçe belediyelerinin plan tekliflerini aylarca hatta yıllarca bekletirken AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin plan değişikliği hızla gündeme aldı. İBB Meclisi’nin Ocak ayı oturumda da CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla plan değişikliği kabul edildi. Plan değişikliği ile AKP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu Sütlüce’den Halıcıoğlu’na kadar uzanan geniş bir alanda rantın önü açıldı.

BİR KAT DAHA YÜKSELECEK

Kentsel dönüşüm ile yapı stokunun iyileştirilmesi için yapıldığı iddia edilen plan değişikliğiyle ticaret ve konut alanı olarak belirlenen, 600 metrekareden büyük parsellere ilave bir kat izni daha verildi. Böylece Altın Boynuz’un çevresindeki binaların bir kat yükselmesine olanak sağlandı.

Plan değişikliğinin yaratacağı sorunlar ise şu şekilde:

• Haliç kent silueti ve bölgesel sokak siluetlerini olumsuz etkilenecek.

• Bölgede nüfus ve yapı yoğunluğu artacak.

• Yeşil alan, toplanma alanı, okul ve hastane alanları hesap edilmedi.

KISMEN GERİ ADIM ATILDI

Öte yandan AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin hazırladığı imar planında büyüklüğü 500 ile 800 metrekare arasında olan arsalara fazladan bir kat, 800 metrekareden büyük arsalara ise fazladan iki kat yüksekliğinde inşaat yapılabileceğini belirtilmiş. İBB’de CHP’li meclis üyelerinin itirazıyla AKP’liler kısmen geri adım attı. Yapılan ve kabul edilen değişiklikle 600 metrekareden büyük parseller için ilave bir kata izin verileceği belirtildi. Yani bazı parsellere ilave iki kat verilmesi planında kısmen vazgeçildi.