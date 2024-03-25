İktidarın Ordu’da tahtı sallanıyor: Seçenek bulunca tercih değişiyor

AKP’nin 16 ilçesini ve büyükşehri elinde bulundurduğu Ordu’da tahtı sallanıyor. Sandığa etkisinin büyük olduğu emekliler ve üreticilerin öfkesi büyük. Can alıcı sorunları ise yoksulluk. Altınordu’da CHP, büyükşehirde ise İYİ Parti yarışı kafa kafaya getirdi. Kırsal ilçelerde tepki AKP’nin oy oranının azalması olarak ortaya çıkarken halk alternatif gördüğü kim varsa oraya yöneliyor.

Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken kritik büyükşehirlerde seçim heyecanı giderek tırmanıyor. AKP, oy deposu olarak gördüğü Karadeniz şehirlerinde kayıp vermek istemiyor. Muhalefet ise iktidarın kalesi olarak görülen illerde gedik açma çabasında. Orta ve Doğu Karadeniz’in en büyük kentlerinden 772 bin nüfuslu Ordu da hem iktidar hem de muhalefetin hedefinde. 590 bin seçmenin bulunduğu il ve 772 mahalleye sahip. 2019 yerel seçimlerinde Gülyalı ilçesi CHP’nin kazandığı tek ilçe. Çamaş ve İkizce’de MHP yönetiminde olan Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu ve geri kalan ilçelerinin tamamında seçimi AKP kazandı. 2014’te AKP’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Enver Yılmaz 2018’de görevinden de partisinden de istifa etti. Yılmaz o dönem AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. AKP’den istifa eden Yılmaz, geçtiğimiz ocak ayında İYİ Parti’ye katılarak yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Seçim atmosferini tutmak için Ordu’yu ve Fatsa ilçesini ziyaret ettik. Bölgede yaptığımız temaslara göre bu seçim AKP açısından öncekiler kadar kolay geçmeyecek. Sandık heyecanının yoğun yaşandığı kentte, AKP’ye karşı tepkiler hissedilir hale gelmiş. Konuştuğumuz kahvehane esnafı, yaşadığı geçim sıkıntısından dem vuruyor. Kendisinin ve akrabalarının her seçim AKP’ye oy verdiğini söyleyen esnaf bu seçimde kendisinin İYİ Parti’ye akrabalarının birçoğunun ise Yeniden Refah Partisi’ne yöneleceğini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi’nde İYİ Parti’den aday gösterilen Yılmaz’ın, AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler karşısında kazanma ihtimalinin bulunduğu konuşuluyor. Konuştuğumuz İYİ Parti kaynakları, adaylarının birkaç puan önde olduğunu söylüyor.

Ordu’nun merkez ilçesi konumunda olan Altınordu ise Ordu’da CHP’nin en çok oy aldığı ilçelerden biri. 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin yüzde 50 aldığı ilçede CHP yüzde 42 oranında oy aldı. Konuştuğumuz CHP kaynakları, aday gösterdikleri Ulaş Tepe’nin yarışta şansının arttığına, şu ana dek yarışın AKP adayı ile başa baş gittiğini ifade ediyorlar.

∗∗∗

‘ARTIK YETER’ SESLERİ GİTTİKÇE YÜKSELİYOR

Türkiye’de toplumsal muhalefet uzunca bir süredir AKP karşısında en güçlü gördüğü alternatife yöneliyor. AKP’nin görece en güçlü olduğu illerde de bunu görmek mümkün. Ordu’nun büyükşehir ilan edilmesiyle büyükşehri ele geçiren AKP, 19 ilçeli bu kentte de güç kaybetmeye devam ediyor. Kıyı şeritlerinde CHP’nin desteğinin daha fazla olduğu Ordu’da, kırsalın AKP tercihi bu zamana kadar sandık sonuçlarını belirlemişti.

Yerel seçimler öncesinde durum ise değişkenli. Kumru, Korgan, Mesudiye gibi kırsalda bulunan ilçelerin özellikle desteğini arkasına alan AKP’nin bu seçimlerde ise kenti kaybetme ihtimali muhtemel. Her ne kadar kırsalda bu dengenin kırılamadığı görülse bile ülkenin genel hali kentin tüm bölgesine yansımış durumda. Emekliler ve üreticilerin öfkesi gözle görülüyor. Nereye giderseniz gidin emekliler iktidarın politikaları karşısında ‘artık yeter’ diye sesleniyor. Üreticiler ise sadece seçim öncesinde hatırlanan fındığın dahi iktidarın gündeminde olmadığının farkında. Kısacası ülkedeki hayat pahalılığı yurttaşın en birincil sorunu olmuş durumda.

Tüm bu verilere bakılırsa bu zamana kadar değişmeyen ve şimdi değişme ihtimali olan şeyin kendisi ise muhalefetin eksikliği. Hal böyle olunca AKP karşısında biraz daha öne çıkabilen kim varsa halk ona yöneliyor. Altınordu’da CHP’nin Büyükşehirde İYİ Parti’nin öne çıkma sebeplerinden birisi de yurttaşın gözünde AKP’nin karşısında alternatif olabilme ihtimalleri.

∗∗∗

CHP Altınordu Adayı Tepe seçim çalışması kapsamında üreticileri ziyaret etmişti. (Fotoğraf: BirGün)

HALK ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

CHP Altınordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe girilen son haftayı BirGün’e değerlendirdi. Tepe, “Asıl mesele insanlar iktidarın yarattığı yoksulluğa, rant politikalarına karşı oldukça tepkili ve çıkış yolu arıyorlar” dedi.

Tepe “Yapılamayanların suçunu başka faktörlere yükleyen iktidar anlayışına karşı mücadele ediyor, mazeret değil çözüm üretiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Projelerden de bahseden Tepe, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Altınordu özelinde ilk yapacağımız şeylerden biri, ilkokula giden tüm çocuklarımızın beslenme çantalarını belediye olarak dolduracağız. Diğer ilçe merkezlerinden hastaneye gelen vatandaşlarımız için refakatçi evi yapacağız. Öte yandan Altınordu’ya bir barınak projemizi planladık. Ve tüm bunları anlatırken görüyoruz ki özellikle İYİ Partililerden olmak üzere AKP’den MHP’den çok sayıda yurttaş bizleri destekliyor. Bizim çalışmalarımızdan gördüğümüz en net tablo ise karşımızda kim durursa dursun biz Altınordu ittifakını kurduk” dedi. Merkez yerel ilişkisine de değinen Tepe, “2019’da Büyükşehir’de de Altınordu’da da seçmen AKP’ye verelim dediler. Ancak bırakın uyumlu çalışmayı bir yolu bile beraber açamadılar. Biri kavşak yaparken biri o kavşağın önünü tıkadı. Biz bu anlayışın karşısında yer alıyoruz” dedi. Ordu’nun sorunlarından da bahseden Tepe, En büyük sorun istihdam. Özellikle gençlerde görülen işsizlik en can alıcı sorun. İkincisi çevre sorunu. Ordu’nun neredeyse her yeri şirketlere peşkeş çekiliyor. Üçüncü sorun hatalı ve verilmeyen imar planları. Tüm bu sorunların düzeltilmesi lazım. Bunun için ise halkı katılımcı kılacak bir belediye anlayışının hayata geçmesi gerekiyor. Sandıkta cevabını hep birlikte göreceğiz” ifadelerine yer verdi.