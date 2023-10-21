İktidarın politikası ölüme sürüklüyor: Öğretmene çile, eziyet ve ölüm

Atanmayan öğretmen Bul’un Akkuyu Nükleer Santralı’nda iş cinayetinde yaşamını yitirmesi atama sorununu tekrar gündeme getirdi. Sendikalar ise devletin plansızlığının öğretmenleri hayattan kopardığını söyledi.

Deniz GÜNGÖR

Ataması yapılmaması nedeniyle farklı işkollarında iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitiren veya yaşamına son veren öğretmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun en son örneklerinden biri ise ataması yapılmaması nedeniyle iş cinayetinde yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni İlyas Bul oldu. Atanmayan binlerce öğretmenden biri olan Bul, önceki gün Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Bul’un yaşamını yitirmesinin ardından ise iktidarın öğretmen atamalarındaki plansızlığı tartışması tekrardan ülke gündemine geldi.

İlyas Bul

ÇÖZÜM MÜMKÜN

Eğitim Sen Başkanı Nejla Kurul, ataması yapılmayan öğretmen sorununun içinden çıkılamaz bir hale geldiğini belirtti. Kurul şunları söyledi: “Türkiye’de ataması yapılmamış öğretmenler sorunu çok büyük bir sorun. Yetiştiği alanda çalışmayan öğretmenler hayatlarını sürdürmek için farklı iş kollarında çalışıyorlar. Hiç bilmedikleri, o alana dair eğitim almadıkları işlerde çalışmaya mahkûm kalıyorlar. Başta eğitim olmak üzere buralarda iş güvenliği konusunda ciddi önlemler alınmadığı için yaşamlarını yitirebiliyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Eğitim ve insan gücü planlamasını çok iyi yaparak ataması yapılmamış öğretmenler sorununu yarıdan daha düşük bir seviyeye indirmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Kurul, şunları ifade etti: “Planlamadan uzak duran ve son derece keyfi kararlarla öğretmen atamalarını yapan bir Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için bu dönemde bu sorunların çözümünü beklemek adeta imkânsız. Bu nedenle değişim şart.”

BU BİR CİNAYET

Ataması yapılmayan öğretmen İlyas Bul’un ölümüne ilişkin konuşan Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, ise ataması yapılmayan öğretmen sorununu yaratan siyasi iktidarın yaşananların sorumlusu olduğunu söyledi. Özbay, “O gencimiz atansa hiç alakası olmayan o santralda neden çalışmak zorunda kaldı? Öğretmen atama beklerken devletin önceliği hep ranta ve ucuz işgücüne yönelik. Devlet planlama sorumluluğunu yerine getirmediği için gençlerimiz yaşayamadığı için hayatta kalma mücadelesi veriyor ve bir gün inşaatta, bir gün madende çalışmak durumunda kalıyor” dedi.

Özbay, “1 milyona yakın atanmayan öğretmenin olmasının sebebi devletin burada bir planlamasının olmamasıdır. Orada yaşanan bir iş cinayeti değil göz göre göre insanların ölüme sürüklenmesidir. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla kişi KPSS sınavına öğretmen olma umuduyla girdi. En az 100 bin kişi de öğretmen olma umudunu artık taşımadığı için sınava bile girmedi. Her yıl yalnızca eğitim fakültelerinden 50 bine yakın öğretmen adayı mezun oluyor” diye konuştu.

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HAYATTAN KOPARILDILAR

İlyas Bul ataması yapılmadığı için iş cinayetinde veya intihar ederek ölen ilk öğretmen değil. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre (İSİG) iş cinayetlerinde yaşamını yitiren veya intihar eden öğretmenlerin isimleri şu şekilde:

• Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Saffet Karamustafa.

• Öğretmen İlker B. Kayacan.

• Öğretmen Hüseyin Göncü.

• Öğretmen Selahattin Baz.

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Süleyman Avcı.

• Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur.

• Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Cihan Aslan

• Beden Eğitimi Öğretmeni Fedai Altun

• Öğretmen Mikail Cengiz

• Öğretmen Osman Varlı

• Öğretmen Murat Yahşi

• Öğretmen Harun Titiz

• Öğretmen İlker Bektaş Kayacan