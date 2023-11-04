İktidarın sopası sansür yasası!

Sosyal medyada "yalan haberle mücadele" için hazırlanan "Dezenformasyon Yasası" gazetecilere yöneltildi. Birçok gazeteciye soruşturma açıldı.

Haber Merkezi

Ülkede gazeteciler yazdıkları nedeniyle hedef alınmaya ve tutuklanmaya devam ediyor. Bunu yapmak için ise sosyal medya ve internette "yalan haberle mücadele" gerekçesiyle hazırlanan ve kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak adlandırılan yasa kullanılıyor. Bu yasanın ilk başta sosyal medyadaki 'yalan haberler' için olduğu söylense de geldiğimiz noktada direkt gazeteciler hedef alınıyor. Yasa kapsamında soruşturma açılan isimler ise yargı ve siyasette olup bitenleri yazan gazeteciler oldu. Basın meslek örgütleri yasayı Anayasa’ya aykırılıktan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Yüksek mahkeme başvuruyu 8 Kasım'da esastan görüşerek karara bağlayacak.

Bu yasa kapsamında son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, dün İstanbul'a nakledildi. Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası tutuklanmıştı. Yazıya ise erişim engeli getirildi.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşadığı evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan ve geceyi Ayvalık Emniyeti nezarethanesinde geçiren Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç de adli kontrolle serbest bırakıldı. Gece boyu avukatlara ve baro başkanlarına Ayvalık Emniyeti’nde tutulduğu bilgisi verilmeyen ve hiçbir avukatla görüştürülmeyen Erdinç’in barodan atanan bir CMK avukatı ile görüştürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır organize suç ile ilgili haberler yapıp kitaplar yazan Erdinç'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.

GAZETECİLİK YAPACAĞIM

Serbest kalmasının ardından konuşan Erdinç, "Ben gazetecilikten başka bir iş yapmadım. Gazetecilik yaptığım için bunlar oldu. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Bugün serbestim ama Tolga Şardan hala tutuklu. Bu çok büyük bir ayıp, çok büyük bir kara leke" dedi.

ADALET BAKANI ŞARDAN’I ELEŞTİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tolga Şardan’ın durumuyla ilgili konuştu. Hürriyet’e konuşan Tunç, "Olmayan bir MİT raporuna var demek doğru mu? Ortada böyle bir rapor olmadığına göre bu bir dezenformasyon ve yalan haber" dedi.

63 GAZETECİ TUTUKLU

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Ekim ayı raporunu yayınlandı. Raporda, 3 Kasım itibarıyla 63 gazetecinin tutuklu olduğu kaydedildi.