İl il Newroz kutlama tarihleri belli oldu
Newroz kutlamaları bu yıl 15 Mart'ta başlayacak. 21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Newroz kutlaması yapılacak. Kutlamalar 25 Mart'ta sona erecek.
Newroz Bayramı'nın bu yılki kutlama programı netleşti. Newroz bu yıl 57 merkezde kutlanacak.
Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre 'Newroz' kutlamaları 15 Mart'ta Elazığ'da başlayacak.
21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Newroz kutlaması yapılacak. Kutlamalar, 25 Mart'ta Ağrı'da son bulacak.
Newroz, il il şu tarihlerde kutlanacak:
15 Mart - Elazığ Karakoçan
17 Mart - Ağrı Diyadin, Antep, Bingöl Karlıova, Hakkari, Kars Digor, Şırnak, Urfa Suruç, Urfa Halfeti, Van, İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ
19 Mart - Ağrı Patnos, Ağrı Doğubayazıt, Ardahan Göle, Dersim, Erzurum Karaçoban, Hatay, Kars Kağızman, Mardin Nusaybin, Muğla, Muş Malazgirt, Muş Bulanık, Siirt Eruh, Şırnak Uludere, Şırnak Cizre, Urfa Viranşehir, Balıkesir
20 Mart - Van Erciş, Aydın, Batman, Bitlis Tatvan, Çanakkale, Hakkari Yüksekova, Iğdır, Konya, Manisa, Mardin Kızıltepe, Mersin, Siirt, Bingöl, Şırnak Beytüşşebap
21 Mart - Diyarbakır
23 Mart - Hakkari Şemdinli, Muş, Urfa, Ankara
24 Mart - Hakkari Çukurca, Adana, Kırşehir, Antalya
25 Mart - Ağrı
Geçen sene, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremler nedeniyle Newroz Bayramı'nda kutlama yapılmamıştı.