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İl il Newroz kutlama tarihleri belli oldu

Newroz kutlamaları bu yıl 15 Mart'ta başlayacak. 21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Newroz kutlaması yapılacak. Kutlamalar 25 Mart'ta sona erecek.

Güncel
  • 09.03.2024 11:03
  • Giriş: 09.03.2024 11:03
  • Güncelleme: 09.03.2024 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
İl il Newroz kutlama tarihleri belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Newroz Bayramı'nın bu yılki kutlama programı netleşti. Newroz bu yıl 57 merkezde kutlanacak. 

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre 'Newroz' kutlamaları 15 Mart'ta Elazığ'da başlayacak. 

21 Mart'ta sadece Diyarbakır'da Newroz kutlaması yapılacak. Kutlamalar, 25 Mart'ta Ağrı'da son bulacak. 

Newroz, il il şu tarihlerde kutlanacak:

15 Mart - Elazığ Karakoçan

17 Mart - Ağrı Diyadin, Antep, Bingöl Karlıova, Hakkari, Kars Digor, Şırnak, Urfa Suruç, Urfa Halfeti, Van, İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ

19 Mart - Ağrı Patnos, Ağrı Doğubayazıt, Ardahan Göle, Dersim, Erzurum Karaçoban, Hatay, Kars Kağızman, Mardin Nusaybin, Muğla, Muş Malazgirt, Muş Bulanık, Siirt Eruh, Şırnak Uludere, Şırnak Cizre, Urfa Viranşehir, Balıkesir

20 Mart - Van Erciş, Aydın, Batman, Bitlis Tatvan, Çanakkale, Hakkari Yüksekova, Iğdır, Konya, Manisa, Mardin Kızıltepe, Mersin, Siirt, Bingöl, Şırnak Beytüşşebap

21 Mart - Diyarbakır

23 Mart - Hakkari Şemdinli, Muş, Urfa, Ankara

24 Mart - Hakkari Çukurca, Adana, Kırşehir, Antalya

25 Mart - Ağrı

Geçen sene, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremler nedeniyle Newroz Bayramı'nda kutlama yapılmamıştı.

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