İl kongrelerinde yerel seçime yönelik mesajlar

Haber Merkezi

CHP’de İl Kongreleri devam ederken Yalova İl Kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, "Hiç kaybedeceğimizi düşünmeyeceğimiz bir seçimi kaybettik. CHP olarak o günden sonra iç meseleleri tartışmaya başladık. Öyle bir noktaya geldik ki, tarihte görülmemiş yandaş medya baskısı ile genel başkanımızın istifası istendi." dedi.

Tarhan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de adalet, demokrasi, özgürlük yok, ekonomi çökmüş. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneklerinde, genel başkanının istifasını istemek gibi bir şey yoktur. İstifa tek taraflıdır. Birileri CHP Genel Başkanı’nın istifasını isteyemez. CHP’nin kongrelerinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır, kardeşlik vardır."

Muğla İl Kongresi de Menteşe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede divan başkanlığını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Önümüzde yerel seçimler var. Ben de yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Dün Şanlıurfa’daydık. Ondan önceki gün başka bir ilimizdeydik. ‘Hedef 400’ diyerek çalışmalarımıza başladık. Birlik beraberlik içerisinde hem Muğla Büyükşehir Belediyemizi hem de Muğla’daki tüm belediyeleri almak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.