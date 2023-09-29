CHP’de ‘kim önde’ hesabı

Büyük Kurultay öncesinde il kongrelerini sürdüren CHP’de 34 il kongresi tamamlandı. Özgür Özel’in de Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel başkanlığını destekleyenler kendilerinin önde olduğunu savunuyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’de devam eden 38’inci Olağan Kurultay sürecinde tamamlanan il kongrelerinin ardından “Kim önde?” sorusunun cevabı aranıyor. Değişimciler, delegelerde geride olsalar da kazandıkları il sayısının daha fazla olduğunu iddia ederken mevcut Genel Merkez yönetiminin devamından yana olanlar tam tersini savunuyor.

CHP’de 15 Ekim’e kadar sürecek il kongresi sürecinde 34 ilin tamamlanan kongrelerinde il yönetimlerinin yanı sıra 534 kurultay delegesi seçildi.

Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylığını destekleyen değişimciler, tamamlanan 34 il kongresinin ardından “Kim, hangi ili kazandı?” hesabı yaptı. Bu hesaplamaya göre, değişim isteyenler 14 il kongresini kazanırken genel merkez yönetimi 12 il kongresinden başarı ile çıktı. Bu illerde 144 kurultay delegesinin değişimcileri, 260 kurultay delegesinin ise mevcut genel merkezi desteklediği iddia edildi.

Değişimcilere göre, 8 il yönetimi her iki tarafa da henüz açıktan destek vermiyor. Değişim yanlıları 130 delegenin eğiliminin de bilinmediğini, bu grupta kararsız delegelerin de bulunduğunu bildiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık görevini sürdürmesinden yana olan bir CHP kurmayı, hesaplamanın sonucu tam olarak yansıtmadığını savundu. İller konusundaki hesaplamaları birbirine çok yakın olan taraflar, sekiz ilin tercihi konusunda anlaşamadı. Parti yöneticisi, değişimcilerin "ortada" olduğunu iddia ettiği 8 il yönetiminin de kendi adaylarından oluştuğunu söyledi. Ayrıca, bu illerden seçilen 130 kurultay delegesinin de genel merkez yanlısı olduğunu savundu. Buna göre, Genel Merkez yanlıları 20 il yönetimini kazandı. Bu kongrelerde seçilen 534 delegenin 390’ı ise Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini sürdürmesini istiyor.

Tarafların birbirine oldukça yakın olan il hesabına göre, Değişimciler, Edirne, Bilecik, Manisa, Denizli, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Antep, Tokat, Malatya, Muş, Kars ve Rize kongrelerini kazandı. Bu hesaplamaya itiraz etmeyen Genel Merkez yöneticisi ise İzmir, Balıkesir, Ankara, Konya, Urfa, Kayseri, Elazığ, Gümüşhane, Bingöl, Ardahan, Siirt ve Hakkari’yi kazandıklarını söyledi.

CHP yöneticisi Değişimcilerin "ortada" dediği sekiz ilin de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerden oluştuğunu savundu. Bu illeri, Bursa, Eskişehir, Mersin, Hatay, Batman, Yozgat, Amasya, Artvin olarak sıraladı.

KRİTİK İL İSTANBUL

Hafta sonu 12 il kongresini birden yapacak CHP’de en önemli il kongresi ise 8 Ekim’deki İstanbul İl Kongresi olacak. Yeni il başkanını ve 196 kurultay delegesini belirleyecek İstanbul için iki isim adaylığını açıkladı. Değişimcilerin adayı, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik’in, adaylık açıklamasına 20’den fazla ilçe başkanının katıldığı ifade edilmişti. Genel merkezin adayı Cemal Canpolat’ın adaylık açıklamasına ise çok sayıda milletvekili ve ilçe başkanı katıldı.