İlaç sıkıntısı en yüksek seviyede

İlaca yapılan yüzde 25’lik son zammın ardından eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Eczacılar depolardan eczanelere ilaç akışının durma noktasına geldiğini bildirdi. Hastalar ise bu durumdan şikâyetçi.

Sibel BAHÇETEPE

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kurunun yüzde 25 artması ve bu zammın 25 Aralık itibarıyla geçerli olacak olması nedeniyle eczanelerde bulunamayan ilaç sorunu derinleşti. Hafta başından itibaren depolardan eczanelere ilaç akışının durma noktasına geldiğini aktaran eczacılar, en basit antibiyotiklerin bile bulamadığını kaydetti.

ON YILIN EN KÖTÜSÜ

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, zamlı fiyatların zaten zor durumda olan eczaneleri daha da zor durumda bıraktığına dikkat çekti. “Son 10 yılın en kötü durumunu yaşamaktayız” diyen Saydan, şunları dile getirdi: “Eczanelerimizin ilaç kapasitesini neredeyse sıfıra indiriyor. 25 Aralık’ta karar yayınlanıp 26 Aralık’ta uygulanabilirdi. Eczane eczacıları olarak neden böyle bir karar alındığını doğrusu anlamlandıramıyor ve merak ediyoruz. Zira tarihler yakın olsaydı ne bizler ne de vatandaşlarımız sıkıntı çekerdi.”

Özellik nöbetçi eczacıların çok zor durumda kaldığına değinen Saydan, pek çok hastanın ilacını bulamadığına vurgu yaptı. Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nöbetlerimiz çok kötü geçiyor, çünkü ecza depoları nöbetçi eczanelerin talebi olan ilaçları gönderemiyor. Eczane nöbetleri günlük işleyişten farklı çalışır, gece o bölgenin değişik hastalık gruplarına ait ilaçlarını isteyen hastalarına hizmet veririz. Bu sebepten elimizde olmayan ilaçları gece saat 24’e kadar depolarımızdan temin etmekteyiz. Depolarımız ilaç göndermeyince nöbet tutan meslektaşlarımız gelen hastaların birçoğuna ‘ilacınız yok’ demek zorunda kalıyor.”

Nurten Saydan

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı

GÖZ DAMLASI BİLE YOK

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası’na üye eczacıların kendilerine “25 Aralık gününe kadar nasıl dayanacağız?” sorusunu yönelttiğini aktaran Saydan, sözlerini şöyle noktaladı: “Asıl önemli olansa bu biten ilaçlarımızın yerine 25 Aralıktan sonra da eczanelerimize ilaç akışı olacak mı? Bu konuda maalesef pozitif düşünemiyoruz. 1 avro nerede ise 32 lira. Buna karşılık ilaç fiyatı hesaplanırken kullanılan avro 17,5 lira… Kurlar arasındaki bu makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor."

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan da ecza depolarından ilaç almanın güçleştiğini kaydederek, “Antibiyotik grubu özellikle yetişkin grubunda, bazı göz damlalarında, migrende kullanılan ilaçlarda, gut, tansiyon ve kanser ilaçları ile organ nakli için kullanılan ilaçlarda sıkıntılar bulunuyor" diyerek tabloyu özetledi.

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NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ

Yurttaşlar eczane eczane gezerek ilaçlarını arıyor. Ordu Fatsa’da yaşayan Songül Esen, kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlarını bulamadığını belirterek "Fatsa’daki bütün eczaneleri aradım, gezdim. En sonunda bazı ilaçlarımı zor bela buldum. Eczacı, ‘Depolar ilaç yok’ diyor. ‘Neden?’ diye sorduğumda ‘25 Aralık’ta zam geleceği için depolardan ilaç gelmiyor’ deniyor" dedi. Eşi kanser hastası olan bir yurttaş ise "İlacın biri var ancak diğeri yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.