İlber Ortaylı, katıldığı hanedan düğünü hakkında konuştu: Şevki Yılmaz beni ilgilendirmez

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikah şahidi olduğu düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma için, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz... Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Konuyla ilgili konuşan Ortaylı, "Düğünler için demeç verilmez" dedi.

"BÖYLE DÜĞÜNLER İÇİN FALAN BÖYLE KONUŞULMAZ"

OdaTV'ye açıklamalarda bulunan Ortaylı, şunları söyledi:

"Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar."