İlber Ortaylı’nın da katıldığı hanedan düğününde, “Osmanlı’yı sürenler” lanetlendi!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde nikah şahidi oldu. Ortaylı'nın katıldığı hanedan düğününde eline mikrofon alan Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi ise eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alarak düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Ortaylı'nın bu sırada sağına dönüp bir şeyler söylediği görüldü.

HALİL KONAKCI DA KATILDI

Beykoz'daki nikah törenini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Düğüne, cumhuriyet ve kadın karşıtı söylemleriyle gündeme gelen gerici imam Halil Konakcı da katıldı.