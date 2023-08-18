İletim Başkanlığı’ndan Mehmet Şimşek iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği haberini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği, ancak istekleri yerine getirilerek istifasının engellendiği yönündeki haberi yalanladı.

Başkanlık, bu tür haberlerin piyasalarda tedirginlik yaratma ve güvensizlik oluşturma amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklaması şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."