Mehmet Şimşek, "sadeleşme ve sıkılaşma" mesajı verdi, bankalara çağrı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikalarında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi. Bankalara çağrı yapan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin mesajlar verdi.

Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu söyleyen Şimşek, para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini belirtti. Bankalara çağrı yapan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir" diye konuştu.

Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında "bütün sıkıntılı finansal koşullara rağmen" yüzde 4.5 civarında büyüme öngördüklerini aktaran Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazdır" ifadesini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomimizde yeniden dengeleme ihtiyacı çok açıktır. Politika çerçevemizi bu yeniden dengelenmeye göre şekillendiriyoruz. Serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemini benimseyen bir sistem anlayışı içinde ilerleyeceğiz. Kısa vadede önceliğimiz makro finansal istikrarın kalıcı şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması. Para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecek.

Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız, yani 2024’ün 2’nci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır. Küresel enflasyonla mücadelede tabi ki finansal koşullardaki sıkılaşma beraber geldi. Son 20 aya baktığımızda 12 gelişmiş ülke merkez bankası toplam 104 kez, 22 bize benzer gelişmekte olan olmak üzere 158 kez faiz artırılmıştır.

Kredi derecelendirme kuruluşları daha olumlu bir perspektif sunmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir kredi derecelendirme kuruluşu bankacılık sektörünün görünümü negatiften durağana çevirmiştir.

Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, katılım finans, sigortacılığın gelişme için önemli adımlar atacağız. Finansal piyasalarda risk yönetimini güçlendireceğiz.

"TÜKETİCİ KREDİLERİNE ODAKLANILAN DÖNEM GERİDE KALMALI"

Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değil. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Özel sektör yatırım, istihdam çerçevesinde önceliklendirilecektir.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazdır. Bankaların reel ekonomiye desteklerinin devamını arzuluyoruz, üstümüze düşeni yapacağız."